¡ãÌ¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÊì¡ä¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ÊÎÞ¡Ë¡×ÍâÄ«¡¢¾®5Ì¼¤«¤é¤Î¡ØÎä¤¿¤¤È¿±þ¡Ù¤Ë¥È¥Û¥Û
¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤âÂç¿Í¤Ó¤Æ¡¢¿Æ¤È½Ð¤«¤±¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ù¤¬¤ë»Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ç¯º¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤À¤ó¤À¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Í§Ã£¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
É®¼Ô¤Ë¤â¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¼¤¬µÞ¤ËÍÄ»ù¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¨Êý¤ò¤·¤¿»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤Ë´Å¤¨¤óË·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¡ª ¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âÍÄ¤¤º¢¤ò»×¤¤½Ð¤·´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¡Ä⁉
Ìë¤Ë¡Ø°ì½ï¤Ë¿²¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¼¤ÎÂÖÅÙ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÌ¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îä¤á¤¿ÌÜ¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¼¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤¹¤é¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ê¤Î¤À¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
illustrator¡§¤Ù¤³¤â¤Á85
ⅼtn¥é¥¤¥¿ー¡§ÅÄÊÕ»í¿¥
¸µ°åÎÅ»öÌ³¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÐÌ³¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄºßÂð¥ïー¥«ー¡£Ê¸³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆ»¤Ø¡£¼«¿È¤Î½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°é»ù¥Ö¥í¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£µÁ¼Â²È¤äÉ×¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î´Ø·¸¡¢ÆýÍÄ»ù´ü¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»Ò°é¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÉ¼Ô¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£