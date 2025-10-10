·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¡ª¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬²È¤Ç´ÊÃ±¤Çºî¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥È¥¤¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥È¥¤¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï ¤à¤Á¤ã¤¦¤Þ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Å¤¯¤ê¡Ù¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Ë¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤Î´°À®¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤ÏÉÕÂ°¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤ä·¿¥È¥ì¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥Ð¡¼¡¢¥°¥ß¥¼¥ê¡¼¤Î3¼ï¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥È¥¤¡£¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥À¡¼¤Çº®¤¼¤Æºî¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹±Õ¤ä¥¼¥ê¡¼±Õ¤ò¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÇÛÃÖ¤·¤¿·¿¥È¥ì¥¤¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¡£2¼ï¤Î·¿¥È¥ì¥¤¤Ë¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¤Î6¼ïÎà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡£
¡¡·¿¤ËÎ®¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¯ºî¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤âÍÑ°Õ¡£Îä¤ä¤·¸Ç¤á¤¿¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤ä¥°¥ß¥¼¥ê¡¼¤Î¾å¤Ë¡¢¿§ÉÕ¤±¤·¤¿°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤ÇÌÜ¡¢É¡¡¢¸ý¤Ê¤É´é¤òÉÁ¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Û¤Ã¤Ú¤òÇö¥Ô¥ó¥¯¤Ë¿§ÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Á¥ç¥³¥Ð¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤ä¿§ÉÕ¤±¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢´é¤òÉÁ¤¯¡£
¡ÊC¡Ënagano / chiikawa committee
