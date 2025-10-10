Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¹õÌÚÆ·¤¬ÅÐ¾ì¡¡À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤Ï·Ù´±Ìò¡Ä¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¿·£Ã£Í»£±Æ¤ò¸ø³«¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥é¸«¤»¤â
¡¡¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿·£Ã£Í½©¡¦ÅßÊÓ¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤¬£±£°Æü¡¢¸ø¼°£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£¹·î£²£µÆü¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢À¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÊÓ¡×¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡£¼ÒÄ¹¤Ï·Ù´±»Ñ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Öº£²ó¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡¢³§¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¿·£Ã£Í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Çº£Æü°ìÆü»£±Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ÊÓ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡¢¹õÌÚÆ·¤¬ÅÐ¾ì¡£À¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¡Ö³Ú¤·¤µ¤¬¤â¤¦¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤Æ¡¡¤³¤ì¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¹õÌÚÆ·¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ëÆ°²èÆâ¤Ç¤Ï¿·£Ã£Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥â¥¶¥¤¥¯¤Ç¥Á¥é¸«¤»¤Î¤ª¤Þ¤±¤â¡£¿Íµ¤¼ã¼êÇÐÍ¥¡¢ÍÌ¾¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢ÍÌ¾¼Â¶È²È¤È¤¤¤¦¡£¿·£Ã£Í¤Ï£±£±·î£²£µÆü¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¡£