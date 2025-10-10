£Ê£±µþÅÔ¡¢ËÜµò¤¬¤¢¤ëµµ²¬»Ô¤Ë¡Ö£Ó£Á£Î£Ç£Á¡¡£Ã£Ï£Ò£Å¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡£Ê£±¤ÎµþÅÔ¤Ï£±£°Æü¡¢ËÜµò¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡£â£ù¡¡£Ë£Ù£Ï£Ã£Å£Ò£Á¤¬¤¢¤ëµþÅÔ¡¦µµ²¬»Ô¤Ë¡Ö£Ó£Á£Î£Ç£Á¡¡£Ã£Ï£Ò£Å¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ó£Á£Î£Ç£Á¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢£±£±·î£¸Æü¤Î£±£°»þ¤«¤éµµ²¬±ØÆî¸ýÁ°¤Ë³«Å¹Í½Äê¡£¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö£Ó£Á£Î£Ç£Á¡¡£Ã£Ï£Ò£Å¡×¤Ï¡¢µµ²¬¤ÈµþÅÔ¥µ¥ó¥¬£Æ£Ã¤Î¡È¥³¥¢¡ÊÃæ³Ë¡Ë¡É¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤µòÅÀ¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞÌ¾¤Ë¤Ï¡¢µµ²¬¤È¤¤¤¦³¹¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ó¥¬¤ÎÇ®¶¸¤¬µµ²¬¡¦µþÅÔ¡¦À¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸¤¤¡¢¥µ¥ó¥¬¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢µµ²¬¤Î³¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤È³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£