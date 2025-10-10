À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¼Â¸½¡ªLiderar¡ÖRe:Sound Special Live¡×
Liderar¤Ï¡¢2025Ç¯12·î2Æü(²Ð)¡¢Âçºå¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ë¤Æ¡ÖRe:Sound Special Live¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤òÌþ¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î2Æü(²Ð) ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00¡Á20:30
²ñ¾ì¡§¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§ (ÂçºåÉÜÂçºå»Ôº¡²Ö¶èËÌ¹ÁÎÐÃÏ2ÃúÌÜ2-15)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)10:00¡Á (ºÂÀÊ»ØÄê¡¦ÀèÃå½ç)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡§
SÀÊ(¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊÁ°Êý) 10,000±ß
AÀÊ(¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¸åÊý) 8,000±ß
BÀÊ(¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ) 6,000±ß
¹â¹»À¸°Ê²¼ÌµÎÁÀÊ(¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ) ÌµÎÁ
¢¨¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Þ¤ÇÆ±È¼²Ä¡£Æþ¾ì»þ¤Ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î³ÎÇ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Î²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖRe:Sound Special Live¡×
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸°Ê²¼¤òÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¡£
·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç²»³Ú¤äÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ²»³Ú¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ú¸¶ÊþÈþ¡×¤µ¤ó¡¢¡ÖHANCE¡×¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë2Ì¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²Ú¸¶ ÊþÈþ¤µ¤ó
HANCE¤µ¤ó
¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë(Í½Äê)
17:00 ³«¾ì
18:00¡Á18:30 HANCE
18:40¡Á19:10 Coming Soon
19:20¡Á19:50 Coming Soon
20:00¡Á20:30 ²Ú¸¶ ÊþÈþ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§
¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼Ô¤ÈÂç¿Í¤¬Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤¬ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤¬Í¿¤¨¤ëÌþ¤·¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö³«±éÁ°¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸¤Î±éÁÕ¤ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»¶Á¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¡£
¹â¹»À¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤Î´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRe:Sound Special Live¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
