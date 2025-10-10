¸µ¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄÊ¸É§»á¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡ªLINKS¥Û¡¼¥à¥º
LINKS¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¸µ¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿ÁýÅÄÊ¸É§»á¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ»á¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð±Ä·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢½»Âð¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
LINKS¥Û¡¼¥à¥º
¡ÖÅÅµ¤¤òÇã¤ï¤Ê¤¤²È¤Å¤¯¤ê¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëLINKS¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¡¢½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö½»Âð¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤«¤é¡Ö½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä¼êÏÓ¤äÁ´¹ñÅ¸³«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤ÄÁýÅÄÊ¸É§»á¤òÆÃÊÌ¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ÈÁÈ¿¥¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸ÜÌä ÁýÅÄÊ¸É§»á ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤òÀßÎ©¤·¡¢3Ç¯¤ÇÇä¾å150²¯±ß¤òÃ£À®¡£
¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ§Õ§Ñ¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½»Âð¶È³¦¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
LINKS¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¡¢ÁýÅÄ»á¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä½¢Ç¤¤òµ¡¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·Ð±ÄÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¡£
º£¸å¤Ï¡¢½»ÂðÀßÈ÷¡¦ºÆ¥¨¥Í¡¦¶âÍ»¡¦ÄÌ¿®¤ÎÅý¹ç¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó²½¡¢Á´¹ñÅ¸³«¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É½»Âð¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¤½¤·¤Æ¾å¾ì(IPO)¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤òÃì¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÄ¹²°¸µÂç»á¤Ï¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡ÈÊë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë´ë¶È¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤Æ¡¢LINKS¥Û¡¼¥à¥º¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹»ö¶È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½»Âð¥á¡¼¥«¡¼¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
LINKS¥Û¡¼¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¸µ¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÁýÅÄÊ¸É§»á¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡ªLINKS¥Û¡¼¥à¥º appeared first on Dtimes.