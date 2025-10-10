¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡ª º£¤Ê¤éKindle¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊKindle¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤ª°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÆÉ½ñ¤äÆ°²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëKindle¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª

¢¨°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·î10Æü13»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÊÑÆ°¡¢¥»¡¼¥ë¤Î½ªÎ»¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢£¡Ú30%¥ª¥Õ¡ÛAmazon Kindle

Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§13,980±ß¡Ê30%OFF¡ª¡Ë

¢£¡Ú29%¥ª¥Õ¡ÛKindle Paperwhite

Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§19,980±ß¡Ê29%OFF¡ª¡Ë

¢£¡Ú25%¥ª¥Õ¡ÛNew Amazon Kindle Colorsoft

Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§29,980±ß¡Ê25%OFF¡ª¡Ë

¢£¡Ú24%¥ª¥Õ¡ÛKindle Paperwhite ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó

Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§24,980±ß¡Ê24%OFF¡ª¡Ë

¢£¡Ú22%¥ª¥Õ¡ÛKindle Scribe Notebook Design

Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§50,980±ß¡Ê22%OFF¡ª¡Ë

¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü13»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£