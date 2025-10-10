Kindle¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ºÇÂç30%¥ª¥Õ¡ª¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ë¡Û¤ÇÆÉ½ñ¤Î½©¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤â¤¦
¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×¥»¡¼¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡ª º£¤Ê¤éKindle¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊKindle¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¤ª°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ªËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÆÉ½ñ¤äÆ°²è¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëKindle¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
Kindle Paperwhite
¢¨°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·î10Æü13»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¡¢ÃÍÃÊ¤ÎÊÑÆ°¡¢¥»¡¼¥ë¤Î½ªÎ»¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ú30%¥ª¥Õ¡ÛAmazon Kindle
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§13,980±ß¡Ê30%OFF¡ª¡Ë
Amazon Kindle
¢£¡Ú29%¥ª¥Õ¡ÛKindle Paperwhite
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§19,980±ß¡Ê29%OFF¡ª¡Ë
Kindle Paperwhite
¢£¡Ú25%¥ª¥Õ¡ÛNew Amazon Kindle Colorsoft
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§29,980±ß¡Ê25%OFF¡ª¡Ë
New Amazon Kindle Colorsoft
¢£¡Ú24%¥ª¥Õ¡ÛKindle Paperwhite ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§24,980±ß¡Ê24%OFF¡ª¡Ë
Kindle Paperwhite ¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¢£¡Ú22%¥ª¥Õ¡ÛKindle Scribe Notebook Design
Amazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¥»¡¼¥ëÆÃ²Á¡§50,980±ß¡Ê22%OFF¡ª¡Ë
Kindle Scribe Notebook Design
¢¨10·î10Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯10·î10Æü13»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Kindle Paperwhite
