¥â¥Ç¥ë¿Î¹á¡¡16ºÐÇ¯²¼É×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡·ëº§µÇ°Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿Î¹á¡Ê50¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2018Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿É×¤È¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¿Î¹á¤Ï30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢08Ç¯¤ËÃË¤Î»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2018Ç¯10·î¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¼Ì¿¿²È¡¦¼ÆÅÄæÆÊ¿»á¤ÈºÆº§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î9Æü¤Ï·ëº§µÇ°Æü¤ÈÆ±»þ¤ËÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ8Ç¯¡£º£¤Ç¤Ï34ºÐ¤ÎÍê¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Å¾å¤¬¤êÈ´·²¤ÊÃËÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ëº§¤Ï¹¬¤»¤Ï2ÇÜÈá¤·¤ß¤ÏÈ¾Ê¬¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»äÃ£¤ÏÁ´¤Æ¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë´¶¾ð¤ä·ë²Ì¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤·¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡