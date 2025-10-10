Êª²Á1Ç¯¸å¡Ö¾å¤¬¤ë¡×88¡ó¡¡Æü¶äÄ´ºº¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÄ¹´ü²½
¡¡Æü¶ä¤¬10ÆüÈ¯É½¤·¤¿9·î¤ÎÀ¸³è°Õ¼±¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯¸å¤ÎÊª²Á¤¬¸½ºß¤ÈÈæ¤Ù¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï88.0¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯Ä¾Á°¤Î2008Ç¯6·îÄ´ºº°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¡£¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤ÉÄ¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¸«ÄÌ¤¹¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ëºÝ¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÍ½ÁÛ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾å¤¬¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡Ö¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤¬32.1¡ó¡¢¡Ö¾¯¤·¾å¤¬¤ë¡×¤¬55.9¡ó¤À¤Ã¤¿¡£5Ç¯¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤¬48.6¡ó¡¢¡Ö¾¯¤·¾å¤¬¤ë¡×¤¬36.2¡ó¤Ç·×84.8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£