ºÆ¤ÓÂæÉ÷23¹æÀÜ¶á¤Î²ÄÇ½À¤â¡Ä ÄäÅÅ¡¦ÃÇ¿åÂ³¤¯È¬¾æÅç¡¡ÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤Ç²È²°¤ä¼Ö10ÂæÎ®¤µ¤ì¤ë
ÂæÉ÷22¹æ¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿Åìµþ¤ÎÈ¬¾æÅç¤Ç¤ÏÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éüµìºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÅçÌ±¤Ï¼¡¤ÎÂæÉ÷¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈ¬¾æÅç¤ÎÆîÂ¦¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î¹»¼Ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãæ¤Û¤É¤Þ¤ÇÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
ÂæÉ÷22¹æ¤Ë¤è¤ëµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÈÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿È¬¾æÅç¡£Åç¤ÎÆîÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËöµÈÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÇÑ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤ä¶µ¿¦°÷ÍÑ¤Î½»Âð¤ËÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤äÎ®ÌÚ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤¬Å±µîºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿ÍÅª¤ÊÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²È²°1Åï¤È¾èÍÑ¼Ö¤ª¤è¤½10Âæ¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅçÆâ¤Ç¤Ï4¤«½ê¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬È¯À¸¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÈ¬¾æÅç¤Ç¤Ï¹ÈÏ°Ï¤ÇÄäÅÅ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢ÅÅÀþ¤ÎÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àµ¸á»þÅÀ¤Ç¡¢ÅçÆâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½4830¸®¤¬ÄäÅÅ¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤¬Éüµìºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÇ¿å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬¾æÄ®Ìò¾ì¿¦°÷
¡Ö½»Ì±¤ÎÊý¤ËÀ¸³èÍÑ¿å¤ä°ûÎÁ¿å¤òÇÛ¤ë¤¿¤á¤Îºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅçÆâ¤Î¾ô¿å¾ì¤Ç¤Ï¡¢È¯ÅÅµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿µë¿å¥¿¥ó¥¯¤ÏÉÂ±¡¤Ø¡£Æ©ÀÏ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¬¾æÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅçÆâ¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤Î¾ô¿å¾ì¤Î¤¦¤Á²ÔÆ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2¤«½ê¡£ÅÔ¤¬µÞ¤¤ç¡¢µë¿å¼Ö¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷22¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤¬Â³¤¯È¬¾æÅç¤Ë¡¢¤¢¤¹¤«¤é¤Î3Ï¢µÙÃæ¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÆâ¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥×ÂåÉ½ ÎëÌÚÔã°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÂÐºö¤Ï¡Ë»ß¿å¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤ë¤È¤«¡¢ÄÌÉ÷¸ý¤òºÉ¤¤¤¸¤ã¤¦¤È¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÏ¢µÙ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÉôÏ¢Íí¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¿·¤¿¤ÊÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¤ëÆ°¤¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡Ä¡£
µ¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãª¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃæÂ¼¾¦Å¹¡¡ÃæÂ¼Éð¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ªÃã¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿å¤È¡Ä¡¢¤Û¤È¤ó¤É¶õ¤Ã¤Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×
È¬¾æÅç½»¿Í
¡Ö¡ÊÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ËÉ¹¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¿å¤¬¤É¤³¤Ë¤âÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÏ¤±¤¿¤é»È¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×
ºÆ¤ÓÂç±«¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë°ËÆ¦½ôÅç¡£Ë½É÷±«¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£