¡ÖÌó20¡Á90²¯±ß¤ÎÂ»¼ºÀ¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¡×¥¢¥µ¥Ò¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á³ÈÂç¡¡°û¿©Å¹¤äµå¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤Ø¡ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¡É¤â
¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬Â³¤¯¥¢¥µ¥Ò¥°¥ë¡¼¥×¡£¤¤ç¤¦Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Î¸øÉ½¤â¸«Á÷¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡×¤ÎÃí¤®Êý¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥Ó¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶¶DRY-DOCK¡¡ÌÚÂ¼°½Çµ¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¤¤ç¤¦¤â2ËÜÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï½µÌÀ¤±²ÐÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬¡£º£¸å¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¾¼Ò¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¶¶DRY-DOCK¡¡ÌÚÂ¼°½Çµ¤µ¤ó
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤Ï´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ìÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡£¡ÊÂ¾¼Ò¥Ó¡¼¥ë¤Ë¡ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ïµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×
¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢È¯À¸¤«¤é10Æü°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤â¹¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥µ¥Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸·×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢9·îÊ¬¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Î¸øÉ½¤ò¸«Á÷¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä
¤¢¤¹¤«¤é¥×¥íÌîµå¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡ÖÉÊÇö¤ä·çÉÊ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥µ¥Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÇä¤ê»Ò¤ò¸º¤é¤¹È½ÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¤ß¤º¤Û¾Ú·ô¡¡º´¼£¹ ¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¡Ö1½µ´Ö¤«¤é1¤«·îÄøÅÙ¤Ç¡¢Ìó20²¯±ß¤«¤é90²¯±ß¤ÎÄ¾ÀÜÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
Â¾¼ÒÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Â»¼º¤¬¤µ¤é¤ËËÄ¤é¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
±Æ¶Á¤Î¹¤¬¤ê¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢2²óÌÜ¤Î½µËö¡£º£ÅÙ¤Ï3Ï¢µÙ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
