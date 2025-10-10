¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¼«¸ø·èÎö¢ª¸øÌÀÂåÉ½¤¬¾×·âÍýÍ³¡¡¥Í¥Ã¥È¤â¹Ó¤ì¤¿¹â»ÔÁíºÛ¤¬ÅÞ´´Éô¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤âÌäÂê¡¡½ÅÍ×À¯ºö¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤«¤Ð¤¦¤Î¤Ï¥à¥ê¡ª¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¤È
¡¡£²£¶Ç¯¤ÎÏ¢Î©´Ø·¸¤¬·èÎö´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤¬£±£°Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½ªÎ»¸å¤Ë¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¡Ö¼«¸øÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÃ¶Çò»æ¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ø·¸¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¡ÖÏ¢Î©Î¥Ã¦¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¸øÌÀ¤¬Í×µá¤·¤¿´ë¶È¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¡Æ¤¡×¤ÈÉÔ½½Ê¬¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹ñÀ¯Áªµó¸å¤Ë¿·¤¿¤ËÉÔµºÜÌäÂê¤Ë´Ø·¸¤·¤¿Èë½ñ¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»öÊÁ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ä¥±¥¸¥á¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ø¤¹¤Ç¤Ë·èÃåºÑ¤ß¡Ù¤È¹ñÀ¯±¿±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¹ñÌ±¤Î´¶¾ð¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±Èó¸øÇ§¤ÇÅöÁª¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯£¸·î¤ËÀ¯ºöÈë½ñ¡Ê¼¿¦¡Ë¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ö¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯¼£¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢Î©¤È¤ÎÂçµÁ¤Î¤â¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÌ±¤äÅÞ°÷»Ù»ý¼Ô¤ËÂÐ±þ¤òÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÀ¯¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤·±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃÏÊýµÄ°÷¤ò´Þ¤á¡¢¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼«¿È¤âÅÞ°÷¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£