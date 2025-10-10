¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤Î1½µ´Ö ¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤«¡©¡¡Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë»Ô¾ì¤«¤éÇ®»ëÀþ
¤³¤Î1½µ´Ö¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢Àª¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£»Ô¾ì¤¬ÌÜ¤ò¤³¤é¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤¬¿·¤·¤¤¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î1½µ´Ö¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢500±ß¶á¤¤ÃÍ²¼¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤¤Î¤¦¤Î½ªÃÍ¤«¤é491±ß²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤Ç¸«¤ë¤È2000±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉýÃÍ¾å¤¬¤ê¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·îÍËÆü¤Î¾å¤²Éý¤ÏÎòÂå4°Ì¤òµÏ¿¡£¤³¤Î1½µ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÅê»ñ²È¤Ï¡Ä
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
¡Ö5%¤«¤é10%¤°¤é¤¤¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×
¡ÖÏ·¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Èº£¤«¤é½àÈ÷¤·¤È¤³¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÇºâÀ¯¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡É¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢6±ß¶á¤¯¤â²¼Íî¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÍ¢ÆþÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Þ¤¿¾å¤¬¤ë·üÇ°¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡©ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¡ÂçÀ¾¹ÌÊ¿ ¾åÀÊÅê»ñÀïÎ¬¸¦µæ°÷
¡ÖÀ¯ºö¼Â¹ÔÎÏ¤¬¹â¤¤À¯¸¢¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£µÄÀÊ¿ô¤¬²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ë¡£¡È¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡É¡¢¤³¤ì¤¬¡Ê°ÂÄêÅª¤Ê¡Ë¡È¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¡£¤³¤³¤òº£¡¢Åê»ñ²È¤Ï¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤¸¤¿¸á¸å3»þÈ¾²á¤®¡¢¸øÌÀÅÞÀ¯¸¢Î¥Ã¦¤Î°ìÊó¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÀèÊª¤Ï°ì»þ1000±ß°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê¥À¥¦¥ó¡£
¶âÍ»»Ô¾ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¤Î±¿±Ä¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¤É¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤À¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¯¤âÀµÇ°¾ì¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£