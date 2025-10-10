¡Ú º´Ìî»üµª ¡ÛÂ¤Î»Ø¤Î½ý¤ÏÃ»´üÆþ±¡¤ÇË¥¹ç¤Ø¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡´¶À÷¾É¤¬¸µ¤ÇµîÇ¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ¡Ú ¥Ô¥Ã¥«¥êÅêË¡ ¡Û
¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£9·î¤«¤éÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¤Î»ØÀè¤Î½ý¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤Ï·ë¹½¿¼¤¯¤Æ¤Í¤§¡£¹ü¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Á¤ã¤Æ¤ë¤ó¤è¤Í¡£¡£¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ã»´üÆþ±¡¤·¤ÆË¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¶áÅ´»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿µÈ°æÍý¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢º£·î¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢»ÄÇ°¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹»þ´Ö¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤ëÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥×¥íÌîµå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¿Í¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤ë¿Í¤â¡¡¤Þ¤¿¤«¤¬¤ä¤±¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¥ï¥·¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¹³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â½ÐÍè¤Æ¤Ê¤¤¥¸¥ì¥ó¥Þ¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¡¡¤¿¤À¤¿¤ÀÁ°¤ò¸þ¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×¤È¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Âà±¡¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç¤¹¡£ºÆ¤Ó¥°¥é¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡Êâ¤ß¤ÏÃÙ¤¯¤Æ¥¤¥é¥Ã¤È¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¡¼«Ê¬¤Ë¤â¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÉÂµ¤¤ÈÀï¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë´¶À÷¾É¤¬¸µ¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤ÎÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
