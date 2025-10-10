28ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¤¬£³Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¤Ç½é¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¡Ö²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤Ë¡×
À¼Í¥ÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡Ê28¡Ë¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖLONG VACATION¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬11·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¿åÃå¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÀ¾¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡¡Æú¥öºé³Ø±à¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ëÆ±¹¥²ñ¡×¤Î¾å¸¶ÊâÌ´Ìò¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤À¼Í¥¡£
Æ±¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÉñÂæ¤ÏÆî¹ñ¥Ù¥È¥Ê¥à¡£³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤µ¤¨³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿»Ñ¤òËþºÜ¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆüËÜ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤È¡ÖÄ¹´üµÙ²Ë¡×¡£¿Íµ¤¼Ô¤æ¤¨¤ËÂçË»¤·¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎÍ¾²Ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÈà½÷¤È°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤¹¤ë¡£¡ÈÅù¿ÈÂç¤ÎÂçÀ¾°¡¶êÍþ¡É¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¡¢³¤³°»£±Æ¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¹¤«¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤¼¤Ò¼Ì¿¿½¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯³§¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤°¤Ý¤ó¡¢¿·¤·¤¤¼Ì¿¿½¸ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¿·¤·¤¯¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Öº£²ó¤³¤¦¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö´¶ÁÛÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤¼¤ÒÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£