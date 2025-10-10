

与党・自由民主党（LDP）の新総裁である高市早苗氏は、日本の次期首相になる見込みだ。彼女の就任は、その象徴性と政策実績の両方から注目を集めている。

保守的な立場で知られる彼女は、夫婦別姓の容認といったジェンダー平等を推進する政策に長年反対してきたほか、父方が天皇の血筋ではない女系天皇の容認に反対する立場を一貫してとってきた。

多くの人々は、日本で初めて最高政治ポストに就く女性という歴史的な出来事として、彼女の台頭を歓迎している。また、彼女を「強く決断力がある」と評する人もいる。

しかし、一部の日本人および外国人居住者の両方が、彼女のリーダーシップが日本の社会的な方向性や移民政策にどのような影響をもたらすのかについて懸念を表明している。

「神聖な鹿を蹴る外国人」発言に動揺

特に注目を集めた一例が、彼女の「奈良で神聖な鹿を蹴る外国人」に関する発言だ。彼女はこの発言を、より厳格な入国管理法と「ルールを守れない人々」に対するより厳しい罰則を要求するために引用した。このコメントはオンライン上で広く拡散され、外国人居住者の間で不安を高めている。

こうした反応を理解するため、私は京都から川崎まで様々な都市に住む、長年にわたり日本に住む外国人（教師、事業主、コンサルタント、芸術家）数名に話を聞いた。彼らは異なる背景や意見を持っているが、高市氏のリーダーシップが日本の将来にもたらすものに対して共通の関心を抱いている。

ビジネスコンサルタントのロッシェル・カップ氏は、40年にわたり日本企業と協力してきた。高市氏に対する彼女の反応は複雑だ。

「彼女の政策スタンスには同意できない点が多くある」と彼女は言う。「彼女は女系天皇に反対し、結婚しても女性が姓を維持することに反対している。そして、鹿を蹴る発言は、入国管理政策全体の見直しを枠組み化するために使われたもので、少々やりすぎだった」

しかし、ロッシェル氏はポジティブな面も見出している。

「彼女は、地方でのメガソーラープロジェクトを促進する、彼女が『歪んだ』と呼んだ補助金制度を見直すと約束している。私は環境問題に関心があるので、彼女がその約束を守ることを期待している」

ロックドラマーである高市氏に親近感

ロッシェル氏は様子見しつつ、オープンな姿勢を保とうとしている。

「私はずっとロックドラムを演奏することを夢見ていた。私がその話をした後、夫がドラムパッドを買ってくれた。本格的に演奏する時間はまだないが、高市氏も優秀なロックドラマーであり、私と同じくディープ・パープルのファンだと知った。それによって彼女がより人間味のある人物に感じられた」

それでも、彼女は注意深く見守っている。

「彼女は、政治資金スキャンダルに関わった政治家を呼び戻すかもしれない。そうならないことを強く願っている」

教授で元ジャーナリストのデイビッド・マクニール氏は、20年以上にわたり日本の政治を追ってきた。彼は高市氏の台頭を、より大きな政治的変化の一部と見ている。

「ほとんどの一般の日本人にとって、彼女の保守的な見解は生活に密着した問題よりも重要ではない」と彼は言う。「自民党には常に政治的腐敗があったが、強力な経済運営があったために有権者はそれを容認していた」

しかし、その寛容さは薄れつつある、と彼は言う。

「経済が弱体化するにつれて（賃金の下落、米価の上昇）、一部の有権者は右派へと傾倒している。高市氏のポピュリスト的な層への訴えは、党内の議論を反映している」

中国のほうが大きな懸念

デイビッド氏は、彼女を自民党が硬派な右派と伝統的な保守的な見解のバランスをとるための格闘の一部と見ている。

「彼女は硬派な右翼を代表している。そのグループの一部は、外国人を非難すれば日本の問題が解決すると信じている。しかし、ほとんどの日本人にとって、外国人は問題ではない。経済、雇用、所得格差、そして中国のほうが大きな懸念事項だ」

ストリーマー兼エンターテイナーのアイザイア・パワーズ氏は、世界中の視聴者と彼の日本での生活を共有している。彼は川崎に住んでおり、日本に来て15年になる。高市氏に対する彼の最初の反応は興奮だった。

「女性の首相が誕生するというだけで、歴史的なことだと感じる」と彼は言う。「妻が小泉氏よりも良い演説をしたと言っていたので、私はInstagramに投稿した」

しかし、興奮はすぐにさめた。

「多くの外国人仲間からコメントが寄せられた。彼らは彼女の政策や反外国人感情について心配していた。その後、『ドレスを着たトランプ』という言葉を聞くようになった。強制送還や家宅捜索について考えずにはいられなかった」

日本移住は勧めない

そして、彼は「神聖な鹿」のコメントについて調べた。

「彼女は鹿を蹴る外国人を罰したいのだろう？ それはオーバーツーリズムをめぐる不満と一致している。一部の観光客はどのように振る舞うべきかを知らない。しかし、ほとんどの日本人は観光客と居住者の区別ができると思う」

彼はまだ直接的なプレッシャーは感じていないが、兆候は見てとれる。そして、これから日本に住もうとする外国人へのアドバイスは明確だ。

「今、日本に移住することは勧めない。15年前のような機会はない。為替レートやワークライフバランスを考えると、ここに住むのに苦労するよりも、年に数回訪れるほうがいい」

CEOのモーリス・シェルトン氏は、移民コミュニティを支援し、日本でビジネスネットワークを構築するために活動している。彼は川崎に住んでおり、出身はジョージア州カレッジパークだ。彼はコミュニティの構築と準備をすることに焦点を当てている。

「高市氏の台頭は、私の帰属意識を変えていない」と彼は言う。「私は移民とグローバル市民のための居場所を切り開いている。連帯こそが私たちを支える唯一のものだろう」

日本にもナショナリズムの波

彼は象徴的な節目を称賛しない。

「単に彼女が初の女性首相になるかもしれないという理由だけで誰かを褒めることはしない。彼女は、しかるべき自民党（LDP）のリーダーである代わりに、人々の関心を本当の重要な問題から逸らしている。悲しいことに、彼女は参政党のような超保守的な右翼過激派が用いるのと同じ目眩まし、すなわち日本に住む外国人を利用している」

彼のアドバイスは率直だ。

「来る前にお金をしっかり準備しておくことだ。日本は世界的なナショナリズム的傾向から免除されていない。気を引き締めて、しっかりと備えてほしい」

京都を拠点とする教育者のジェン・ルイーズ・ティーター氏は、社会問題について頻繁に発言している。彼女は日本が保守に傾くトレンドを認識しており、高市氏の見解に驚いてはいない。

「家族法における彼女のスタンス、夫婦別姓への反対、そしてLGBTQ+の問題について私は心配している」と彼女は言う。「もし彼女が権利を制限する政策を推し進めるなら、友人や家族のことを恐れるだろう」

しかし、ジェン氏は共感も示している。

「保守的な社会で、女性が定規に従い、ノンストップで働くことなしに、他にどうやって出世できるというのだろうか？」

彼女は「神聖な鹿」のコメントを戦略的なものと見ている。

「これは、移民改革のようなより厳しい話題に進む前に、感情と伝統に訴えかける賢い方法だ。しかし、観光客への懸念は容易に居住している反外国人発言に変わる可能性がある。私は日本人がひどく振る舞うのを見たこともある」

京都では日本語を話せることを示す必要がある

オーバーツーリズムの苦情の中心地であることが多い京都に住んでいるジェン氏は、敬意を示すことへのプレッシャーを感じている。

「誰かに会って最初の数秒で、文化を尊重していることや日本語を話せることを示す必要がある。それは大きな負担に感じることがある。しかし、私は先入観を変えるのを助けることができることも知っている」

彼女は恐れてはいないが、意識している。

「私の日常生活は影響を受けていないが、外国人の友人の間で恐れが広がっているのを目にする。私は恐れではなく、楽観主義を通じて繋がっていたい。しかし、人々は実際の会話よりもソーシャルメディア上の短い情報を信じている。それが心配だ」

彼女の最後の考えは誇りについてだ。

「日本は、異なる人々を尊重しながらも、自国の文化に誇りを持つことができる。そのような誇りは、他者と比べることからではなく、自信から生まれるものだ」

調査報道記者のジェイク・アデルスタイン氏は、30年以上にわたり日本の政治と犯罪を取材してきた。高市氏に対する彼の反応は率直で、メディアで物議を醸してきた彼女の関わりや過去の発言に言及している。

「彼女はジェンダー平等に公然と反対している女性だ。総務大臣時代に批判的なメディアを『電波を止める』と脅していた。それだけでもがっかりさせられる。さらに悪いのは、彼女が明らかに麻生太郎元首相の操り人形であるということだ。あまりにも一心同体だから新政権を“タカタロウ政権”と呼べばいい （苦笑）。麻生氏はかつてナチスの憲法改正の手法を賞賛した人物だ」

ジェイク氏は、彼女が『ヒトラー選挙戦略』という本を初期に称賛したことや、統一教会を含む物議を醸す団体との政治的な繋がりを指摘している。

「彼女はあの本を推薦したことについて、心から謝罪したことは一度もない。彼女の世界観は明確だ。彼女は対立を生み出し、恐怖を取引の種にし、共感に欠けているように見える」

彼はまた、自民党が提案している緊急事態条項についても懸念を表明している。批評家によると、この条項は国会の事前の承認なしに、内閣に国家の緊急事態の間に一時的な立法権限を与えることになる。

「それは憲法改正ではない。それは権威主義的な乗っ取りのためのロードマップだ」

ジェイク氏の声は他の人々と異なる。彼は高市氏の台頭を、単なるリーダーシップの転換ではなく、民主主義への脅威と見ている。

政策変更は日常生活に多大な影響を及ぼす

この記事のためにインタビューされた居住者たちは、希望的、慎重、あるいは懸念など、幅広い見解を表明している。彼らに共有しているのは、日本での生活への長期的なコミットメントと、国の政策変更が彼らの日常生活に直接影響を与えるという認識だ。

彼らの声は、日本の外国人コミュニティが、特に社会問題と移民問題に関して、高市氏の次のステップをいかに注意深く見守っているかを反映している。多くの人にとって、これらの議論は抽象的な政治的議論ではなく、日本社会の一員として働き、家族を育て、貢献する能力を形作る問題なのだ。

日本が人口減少と継続的な経済的圧力に直面する中、国民のアイデンティティと国際的な居住者との関係が、今後の時代を定義づける可能性が高いだろう。これらの居住者は傍観者ではない。彼らはその変化を乗り越えている社会の一部なのだ。

