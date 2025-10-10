SixTONES松村北斗『秒速5センチメートル』撮影前に新海誠からかけられた嬉しい言葉「少し乗り越えられた」

10月10日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、SixTONES・松村北斗が生出演した。

同日公開の映画『秒速5センチメートル』で主演を務める松村。この映画は、公開から18年たった今も愛されている同名劇場アニメーションの実写化で、新海誠監督の描く作品の“原点”との呼び声も高い不朽の名作だ。

番組内で、「撮影前に新誠監督から嬉しい言葉をもらったそうですね？」と聞かれた松村は、「新海さんから『僕は北斗くんで見てみたいですね』って言葉をいただいて」「人気な原作だったので、ちょっとプレッシャーだったんですけど。それで少し乗り越えられた」と明かした。

また、映画の内容にちなみ“忘れられない出会い”を聞かれると、松村は、「新幹線で僕を起こしてくれた人」「中学時代に静岡県に住んでて、東京まで新幹線で通ってたんですけど。仕事が終わって、疲れて新幹線で寝ちゃってたんですよ。そしたら突然、声をかけられて」と回想。

続けて、「『静岡駅だよ！』って言われて、急いで降りて、乗り過ごすことを免れられたっていう。謎の人物がいて」「会いたいですし、誰だったんだろうなって」「お礼も言えずにちゃんと…降りちゃったんで」と振り返っていた。