5日、石川県小松市の山間部で土砂崩れが発生し、30代の男性1人が巻き込まれ死亡した事故で、周辺では以前から水晶が採れるということで、県外からも訪れる人が後を絶ちませんでした。

10日、土地の所有者に許可を得て、その現場を取材しました。

5日の午前9時半ごろ、小松市金平町の通称・水晶山で、愛知県の30代の男性が土砂崩れに巻き込まれ死亡する事故が起きました。

一緒にいた20代の男性は、警察に「水晶を探している途中で土砂崩れにあった」と話しています。

水晶山と呼ばれるこの山、一体、どんな場所なのでしょうか。許可を得て現場に入ると…

記者リポート「至る所で土砂が崩れ、大きな岩が転がり落ちている様子が見受けられます」

同行してくれた金平町の町内会長、出口重隆さんです。

金平町町内会長・出口重隆「ここは水晶山といって鉱山の残土を捨ててある。」

出口さんはこれまでも、県外ナンバーの車が度々停まっているのを目撃したといいます。

金平町町内会長・出口重隆さん「（どこから来る？）名古屋。（なぜ？）ネットか何かで。名古屋の方では（情報が）結構出ていたみたい。2年ほど前から県外ナンバーが上に停めてはここへ掘りに来ていた。ここと2か所あるみたい。私もあまり詳しくないけどここに来るのはよく見た。」

条例で違法採掘を抑止しても守られない現状…

小松市は古くから地下資源が豊富で、主要な鉱山として今回の現場にほど近い金平金山の他に、尾小屋鉱山、遊泉寺銅山で採掘が行われてきましたが、安い海外産の金や銅が国内に流入したことで、いずれも1970年代までに閉山しました。

こうした歴史を踏まえ、市は独自の石文化が日本遺産に認定された2016年に、違法採掘の抑止などを目的に条例を制定しました。

小松市文化振興課・下濱貴子担当課長「小松市では2016年に「珠玉と歩む物語小松」ということで日本遺産の認定を受けている。日本遺産のPR、鉱物や地下資源の発信だけではなく、未来へ継承するためにこの条例を制定しました」

ただ、条例には罰則がなく、こうした抜け穴が今回の事故に結びついているともいえます。

金平町町内会長・出口重隆さん「今後、こんなことされたら困る。やっぱり何か（対策を）決めてほしい。下と上に立ち入り禁止の看板を立てれば。今度相談する。」

再発防止策について、宮橋勝栄市長は検討していく考えを示しています。

小松市・宮橋勝栄市長「様々な鉱物があるというのはもとより分かっている地域であり、愛好家が立ち入っているとは以前から見聞きしている。私有地なのでもちろんまずは地権者の意向が大事。その中で地元や警察と協力しながら何ができるのか今後検討していきたい。」

警察は、土砂崩れで大けがをした20代の男性にも事情を聴くなどして、不法侵入などの行為について当時の状況を調べています。