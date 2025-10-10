ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢Ãæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ë´¶¼Õ¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡×¡Ö¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤ÇÎÞ½Ð¤ë¡×
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬10·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿·Þ¤Ö¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÍºê¤Ï¡¢10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡Øayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 I am ayu -ep.Ⅱ-¡ÙÃæ¹ñ¡¦¹º½£¸ø±é¤Î¤¿¤á¤Ë¸½ÃÏÆþ¤ê¡£¡ÖÌóÈ¾Æü¤«¤±¤ÆÃ©¤êÃå¤¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¡Ø¹º½£¡Ù¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï China TA¤«¤é¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤Ç¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÅþÃå¤¹¤ëÉÍºê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñTA¡ÊÉÍºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Íー¥à¡Ë¤ÎÇ®Îõ¤Ê´¿·Þ¤Ö¤ê¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹º½£¤Î¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢º£Ç¯¤âºÆ¤ÓÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ë¤ÆºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ë°Ù¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËChina TA¤«¤éÊÖ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Äø¤ÎÎÏ¤òÌã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌÀÆü¤ÎGP¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎËÜÈÖ¡¢¸½ÃÏ¤ÈÆüËÜ¤«¤é¤ÎÂô»³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤È°ìºÂ¤Î³§¤ÈÀº°ìÇÕÂçÀÚ¤ËÁö¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ßÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤À¤Í¡×¡Ö¤¢¤æ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤ÇÎÞ½Ð¤ë¡×¤Ê¤ÉÃæ¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¦¤µ¤ì¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë