¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Â¤Ï¡Ö½ã¶â¡×¡¡ÆüËÜ¿Í¶¦ÈÈ¼Ô»È¤Ã¤ÆÌ©Í¢µ¿¤¤¡¡´Ú¹ñÀÒ³ÊÆ®²È¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¡¡¾ÃÈñÀÇÊ¬¤ÎÍø±×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤«
¶â¥á¥À¥ë¤òÁõ¤Ã¤Æ½ã¶â¤òÌ©Í¢¤«¡£´Ú¹ñÀÒ¤ÎÍÌ¾³ÊÆ®²È¤é¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹ÃË¡£´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î³ÊÆ®²È¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥¸¥§¥Õ¥óÈï¹ð¡Ê£³£µ¡Ë¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¥àÈï¹ð¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢¶¦ÈÈ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÃË½÷£·¿Í¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¶â¥á¥Ã¥¤Î¥á¥À¥ë¤òÁõ¤Ã¤¿½ã¶â¤Î¥á¥À¥ë£·¸Ä¡¦Ìó£´£·£°£°Ëü±ßÁêÅö¡ÊÅö»þ¤Î»þ²Á¡Ë¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÂçºåÀÇ´Ø¤Î¿¦°÷¤¬¥á¥À¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Ìä¤¤¤¿¤À¤¹¤È¡¢¤³¤¦¸À¤¤Ìõ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤³°¤Ç³ÊÆ®¤ÎÂç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡£¿½¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¶â¤ò¹ØÆþ¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÌ©Í¢¤·¤ÆÇä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ£±£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÊ¬¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡×¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥¥àÈï¹ð¡£·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤¤¤ë¶¦ÈÈ¼Ô¤«¤éÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢Êó½·ÌÜÅö¤Æ¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£