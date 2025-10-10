µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥¤Ï27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹¥ÅêÀÀ¤¦¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¡¡11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëCS¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈS¤Ïµð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬Âè1Àï¤ÎÀèÈ¯¤òÃ´¤¦¡£¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿10Æü¤Ï²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÄ´À°¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤¹¤ë´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Î®¤ì¤Ç¸å¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë36¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£¼«¸ÊºÇÂ¿11¾¡¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤â¸÷¤ê¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÅê¤²¤ë»î¹ç¡¢Á´ÉôÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÂç°ìÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤âÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡DeNAÁê¼ê¤Ë¤Ïº£µ¨7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡1ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦49¤ÈÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£