¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ³«ËëÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£³Æü¸á¸å£±»þ£µÊ¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¡á£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥­¥í¡Ë¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬£±£°Æü¸áÁ°£¹»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¡£

¡¡Á°²ó£¶°Ì¤ÎÁáÂç¤Ï¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç³ØÀ¸¥È¥Ã¥×¤Î£±£°°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡¢£±Ç¯¡Ë¤ò£³¶è¡¢Æ±£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç£³°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¤ò£´¶è¤ËÅÐÏ¿¡£´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥­¡¼£²¿Í¤¬½çÅö¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£

¡¡º£Ç¯¤ÎÂè£±£°£±²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Ç£µ¶è£²°Ì¤È¹¥Áö¤·¡¢¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏºÇÄ¹¤ÎºÇ½ª£¶¶è¤ËÅÐÏ¿¡£È¢º¬¸å¤â¡¢£²·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò£±»þ´Ö£°Ê¬£¶ÉÃ¤ÇÀ©ÇÆ¤·¡¢£··î¤Ï³ØÀ¸¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥²¡¼¥à¥º¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£

¡¡£¶·î¤ÎÆüËÜ³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢¡Ê²¬»³¡Ë¤Ç£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È£µ£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆó´§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£··î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Ê¼ç¾­¡¢»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï£²¶è¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡½Ð±À±ØÅÁ¤Ï£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥­¥í¡££²»þ´Ö¾¯¡¹¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É±ØÅÁ¡£ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¤ÇÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ£²´§¤Î¹ñ³Ø±¡Âç¡¢ºòµ¨¤Î£³Âç±ØÅÁ¤¹¤Ù¤Æ£²°Ì¤È°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ò»ý¤Ä¶ðÂç¡¢È¢º¬±ØÅÁ²¦¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤½¤í¤¦ÃæÂç¡¢ÅÁÅý¹»¤ÎÁáÂç¡¢±ØÅÁ¹ª¼Ô¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¢ÄëµþÂç¤¬·ã¤·¤¤Í¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£

¡¡¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î£±£³Æü¸áÁ°£¹»þ¡Á¸áÁ°£¹»þ£²£°Ê¬¤Î´Ö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¡£ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ï¶è´ÖÅÐÏ¿Áª¼ê¤ÈÊä·çÁª¼ê¤Î¸òÂå¤À¤±¤Ç¡¢¶è´ÖÅÐÏ¿Áª¼ê´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡ÁáÂç¤Î½Ð±À±ØÅÁ¶è´ÖÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¢¦£±¶è¡¡¡Ê£¸¡¦£°¥­¥í¡ËµÈÁÒ¡¡¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë

¢¦£²¶è¡¡¡Ê£µ¡¦£¸¥­¥í¡Ë»³¸ý¡¡ÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë

¢¦£³¶è¡¡¡Ê£¸¡¦£µ¥­¥í¡ËÎëÌÚ¡¡Î°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë

¢¦£´¶è¡¡¡Ê£¶¡¦£²¥­¥í¡Ëº´¡¹ÌÚ¡¡Å¯¡Ê£±Ç¯¡Ë

¢¦£µ¶è¡¡¡Ê£¶¡¦£´¥­¥í¡ËËÙÌî¡¡ÀµÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë

¢¦£¶¶è¡Ê£±£°¡¦£²¥­¥í¡Ë¹©Æ£¡¡¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë

¢¦Êä·ç¡¡´ÖÀ¥ÅÄ¡¡½ãÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë

¢¦Êä·ç¡¡µÜ²¬¡¡ô¥ÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë