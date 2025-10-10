Åìµþ¥á¥È¥íÁ°¼ÒÄ¹¡¢¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¡¡ÆâÉôÄÌÊó¡¢¼Ò°÷¤ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï10Æü¡¢¼Ò°÷¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁ°¼ÒÄ¹¤Î»³Â¼ÌÀµÁ¼èÄùÌò¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÉôÁë¸ý¤Ë8·î¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢³°ÉôÊÛ¸î»Î¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬»ö¼Â¤À¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£»ØÌ¾¡¦Êó½·°Ñ°÷²ñ¤Ç¼Ç¤¤¬ÂÅÅö¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¼Ç¤ÆÏ¤ò¼õÍý¤·¤¿¡£
¡¡»³Â¼»á¤ÏÄ´ºº²áÄø¤Ç¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ë¡Îá½ç¼éÂÎÀ©¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¾®ºä¾´ÍÎ¼ÒÄ¹¤¬·î³ÛÊó½·¤Î20¡ó¤ò2¥«·î¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾å¸¶½ßÉû¼ÒÄ¹¤â10¡ó¤ò2¥«·î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¼çÊÖÇ¼¤¹¤ë¡£