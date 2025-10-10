ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」フェア開催/もつ鍋やかきフライ、濃厚スイーツ3品などをラインアップ
ファミリーレストラン・ジョイフルは、2025年10月21日15時から「ぽかぽか冬の推しメシ」フェアを開催する。毎年人気のもつ鍋をはじめ、クリーミーなかきフライや塩麹と西京味噌で味付けしたチキンメニュー、濃厚なスイーツメニューなどを取りそろえる。
ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」フェア
ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。〈鍋メニュー3種〉
◆「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」1,098円
単品:988円
毎年人気のジョイフルの鍋メニュー、福岡発祥の「もつ鍋」が2025年も登場する。熱々の魚介出汁スープに、野菜ともつをバランスよく入れた。
ジョイフル「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」
◆「肉増し!すき焼き鍋定食」1,285円
単品:1,175円
◆「すき焼き鍋定食」1,065円
単品:955円
ジョイフルの定番・すき焼き鍋を、さらに具沢山にした。甘辛味がしっかり染みた牛肉は卵と相性抜群だという。
ジョイフル「肉増し！すき焼き鍋定食」
◆「旨辛スープのキムチチゲ定食」955円
単品:845円
ピリッとした旨辛スープに、たっぷりの野菜と肉をバランスよく入れた。
ジョイフル「旨辛スープのキムチチゲ定食」〈定食メニュー〉
◆「広島県産かきフライ定食」988円
単品:878円
◆「広島県産かきフライ(2個)」405円
海の恵みが詰まった広島県産の牡蠣を贅沢にフライにした。クリーミーな味わいとサクッとした衣の食感が楽しめる。
ジョイフル「広島県産かきフライ定食」
◆「柚子香る若鶏西京焼きの彩りサラダ定食」922円
単品:812円
塩麹と西京味噌をブレンドしたタレに若鶏を漬け込み、こんがりと焼き上げた。付属の生柚子果汁をかけると、より風味が引きたつ。
ジョイフル「柚子香る若鶏西京焼きの彩りサラダ定食」〈スイーツメニュー3品〉
◆「ミックスベリーとチョコのクレープ」592円
ストロベリーホイップとバニラアイスを、もちもちとした食感のクレープ生地で包んだ。
ジョイフル「ミックスベリーとチョコのクレープ」
◆「北海道産マスカルポーネチーズの芳醇ティラミスパフェ」768円
ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、コーヒー、カットパンケーキ、チョコレートシロップ、ブラウニー、北海道産マスカルポーネチーズ、珈琲ゼリーを組み合わせた。
◆「フォンダンショコラとフロマージュのミニパフェ」548円
ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、フォンダンショコラ、ホイップクリーム、玄米フレーク、チョコレートシロップ、カットパンケーキ、ストロベリーソース、フロマージュクリームを組み合わせた。
ジョイフル「北海道産マスカルポーネチーズの芳醇ティラミスパフェ」「フォンダンショコラとフロマージュのミニパフェ」