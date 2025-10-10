ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」フェア開催/もつ鍋やかきフライ、濃厚スイーツ3品などをラインアップ

ファミリーレストラン・ジョイフルは、2025年10月21日15時から「ぽかぽか冬の推しメシ」フェアを開催する。毎年人気のもつ鍋をはじめ、クリーミーなかきフライや塩麹と西京味噌で味付けしたチキンメニュー、濃厚なスイーツメニューなどを取りそろえる。

ジョイフル「ぽかぽか冬の推しメシ」フェア

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

〈鍋メニュー3種〉

◆「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」1,098円

単品:988円

毎年人気のジョイフルの鍋メニュー、福岡発祥の「もつ鍋」が2025年も登場する。熱々の魚介出汁スープに、野菜ともつをバランスよく入れた。

ジョイフル「博多もつ鍋定食(ちゃんぽん麺入り)」

◆「肉増し!すき焼き鍋定食」1,285円

単品:1,175円

◆「すき焼き鍋定食」1,065円

単品:955円

ジョイフルの定番・すき焼き鍋を、さらに具沢山にした。甘辛味がしっかり染みた牛肉は卵と相性抜群だという。

ジョイフル「肉増し！すき焼き鍋定食」

◆「旨辛スープのキムチチゲ定食」955円

単品:845円

ピリッとした旨辛スープに、たっぷりの野菜と肉をバランスよく入れた。

ジョイフル「旨辛スープのキムチチゲ定食」

〈定食メニュー〉

◆「広島県産かきフライ定食」988円

単品:878円

◆「広島県産かきフライ(2個)」405円

海の恵みが詰まった広島県産の牡蠣を贅沢にフライにした。クリーミーな味わいとサクッとした衣の食感が楽しめる。

ジョイフル「広島県産かきフライ定食」

◆「柚子香る若鶏西京焼きの彩りサラダ定食」922円

単品:812円

塩麹と西京味噌をブレンドしたタレに若鶏を漬け込み、こんがりと焼き上げた。付属の生柚子果汁をかけると、より風味が引きたつ。

ジョイフル「柚子香る若鶏西京焼きの彩りサラダ定食」

〈スイーツメニュー3品〉

◆「ミックスベリーとチョコのクレープ」592円

ストロベリーホイップとバニラアイスを、もちもちとした食感のクレープ生地で包んだ。

ジョイフル「ミックスベリーとチョコのクレープ」

◆「北海道産マスカルポーネチーズの芳醇ティラミスパフェ」768円

ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、玄米フレーク、コーヒー、カットパンケーキ、チョコレートシロップ、ブラウニー、北海道産マスカルポーネチーズ、珈琲ゼリーを組み合わせた。

◆「フォンダンショコラとフロマージュのミニパフェ」548円

ココアパウダー、ティラミスクリーム、バニラアイス、フォンダンショコラ、ホイップクリーム、玄米フレーク、チョコレートシロップ、カットパンケーキ、ストロベリーソース、フロマージュクリームを組み合わせた。

ジョイフル「北海道産マスカルポーネチーズの芳醇ティラミスパフェ」「フォンダンショコラとフロマージュのミニパフェ」

■ジョイフル公式サイト