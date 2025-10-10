ÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¹µ¤¨¤ëTXT¡¢¥¢¥¸¥¢4ÅÔ»ÔÄÉ²Ã¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÈÁ´23¸ø±é¡É¤Øµ¬ÌÏ³ÈÂç¡ª½é¤Î³«ºÅÃÏ¤â
TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¢¥¸¥¢¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³ÎÄê¤·¤¿¡£
TOMORROW X TOGETHER¤Ï10·î10Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN ASIA¡Ù¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï2026Ç¯1·î10¡¦11Æü¤Î¹á¹Á¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢1·î17¡¦18Æü¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢1·î31Æü¤ÎÂæËÌ¡¢2·î14Æü¤Î¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢·×4ÃÏ°è¤Ç6²ó¤Î¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÌºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¼¼Æâ¸ø±é²ñ¾ì¡ÖTAIPEI DOME¡×¤Ë½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£µðÂç¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡È¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Æ¥é¡¼¡É¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ü¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥é¡¼¤Î¹çÀ®¸ì¡Ë¤é¤·¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹á¹Á¤È¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÌÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Ï¥½¥¦¥ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«7ÅÔ»Ô¡¢ÆüËÜ3ÅÔ»Ô¤ËÂ³¤¡¢¥¢¥¸¥¢4ÃÏ°è¤òÄÉ²Ã¡£Á´23¸ø±é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï8·î22¡¦23Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¹â¼Ü¡Ê¥³¥Á¥ç¥¯¡Ë¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÌó3Ëü3000¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢4ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¸ø±é¤Ï¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢11·î15¡¦16Æü¤Ëºë¶Ì¡¢12·î6¡¦7Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¢12·î27¡¦28Æü¤ËÊ¡²¬¤ò½ä¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TOMORROW X TOGETHER¤ÏÆüËÜ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢10·î22Æü¤ËÆüËÜ3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarkissed¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
