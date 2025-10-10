¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢µ×¡¹´é½Ð¤·¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿µã¤¯¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN+¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢2025Ç¯10·î9Æü¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆó¿Í¤ÇÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡×
¡ÖDOWNTOWN+¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¡£·î³Û1100±ß¡¦Ç¯³Û1Ëü1000±ß¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
11·î1Æü¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¸å¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï24Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯10¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£
25Ç¯10·î9Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢2Ëç¤ËÊ¬³ä¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î²£´é¤ò¼Ì¤·¤¿¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¾¾¤Á¤ã¤ó ¤ä¤Ã¤È¸«¤ì¤¿µã¤¯ ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¾¤Á¤ã¡¼¡¼¡¼¤ó¤Ã ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¤© ÉÍ¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÆó¿Í¤ÇÎ©¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥¸Áá¤¯¸«¤¿¤¤¤¼ ¸µµ¤¤Ê»Ñ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¤ï ¾¾¤Á¤ã¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÉÍ¤Á¤ã¤ó¡ª ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£