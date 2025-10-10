日産「新型エルグランド」の新たなティーザー画像公開！ 「豪華そうな内装」＆“エンブレム”をチラ見せ！ ボディカラーや「斬新なライトデザイン」も！ まもなく世界初公開の「4代目」に大注目！

新たなティーザー画像が複数公開！

2025年10月9日、日産は同月下旬に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催される「Japan Mobility Show 2025（ジャパンモビリティショー2025／以下JMS2025）」の出展概要を発表。

その際、4代目となる新型「エルグランド」を世界初公開することを明らかにし、新たなティーザー画像も公開しました。

【画像】超カッコいいかも！ これが日産「新型エルグランド」です！（30枚以上）

さらに日産のJMS2025特設サイト内では、新たに複数のティーザー画像が追加公開されています。

ティーザー画像ではテールライトの一部分も意匠も明らかに！

エルグランドは1997年に初代モデルが登場。当時としては珍しいプレミアムミニバンという新しいジャンルを切り開き、市場に大きな衝撃を与えました。

広々とした室内空間や上質な内装、そして快適な走行性能を兼ね備え、ファミリー層からビジネスユーザーまで幅広く支持されてきました。

その後、2代目・3代目と進化を重ね、現行の3代目は2010年に登場。堂々としたボディサイズと広いキャビンに加え、3.5リッターV型6気筒エンジンおよび2.5リッター直列4気筒エンジンを搭載し、いずれもCVTと組み合わせることでスムーズな加速と快適な乗り心地を実現しました。

また、高級感あふれる内外装デザインや高い静粛性、安全装備の充実により、ファミリーユースはもちろん、送迎や役員車といったビジネス用途にも対応できる万能モデルとして支持を集めています。

一方で、近年では日産公式サイト上で一部グレードやボディカラー、オプションの新規注文受付終了が告知されており、現行モデルの生産終了が近いことをうかがわせます。

そうしたなか、日産は2025年2月に国内向け大型ミニバンの新モデル投入を発表。当初は車名が伏せられていましたが、同年4月に開催されたブランドイベント「NISSAN START AGAIN 2025」で、その新モデルが新型エルグランドであることが正式に明らかにされました。

当時のティーザー画像は全体のシルエットのみでしたが、横一文字に光るライトが印象的で、モダンかつシャープなデザインを予感させました。

今回、出展概要とともに公開された新たなティーザー画像では、カッパー系のボディカラーをまとった新型エルグランドのヘッドライト周辺がクローズアップされています。

さらにJMS2025特設サイトでは、つり上がったヘッドライトの端部やフロントグリルに装着されている日産エンブレム、ホイールに配置されたエンブレム、エルグランドの頭文字“E”のロゴ、テールライトの端部、そしてブラックの内装の一部など、複数のディテール写真が公開されています。

外装デザインの画像からは、JMS2023で披露されたコンセプトカー「Nissan Hyper Tourer（ニッサンハイパーツアラー）」との共通性も感じられます。

ハイパーツアラーはカッパー色を纏い、フロントフェイス上部には逆台形型のデザインを採用し、LEDがボディサーフェスと一体化することで独特の浮遊感を演出していました。

新型エルグランドでも、そうしたデザインエッセンスを継承しつつ、カッパー調のボディパネルや凹凸のあるドットパターン風フロントグリル、ヘッドライトを自然に融合させたフロントフェイスなど、コンセプトカーを実用的に昇華させた造形が期待されます。

また、ホイールの画像からはブラックカラーであることが確認でき、エルグランドの“E”エンブレムからは、フロントグリルやリアゲートに「ELGRAND」のロゴが装飾される可能性も考えられます。

内装の写真では、ブラックレザーと思われる素材にホワイトステッチが施されたキルティング加工が確認でき、高級感のある仕立てが期待できます。

なお、新型エルグランドは2026年度の発売が予定されています。