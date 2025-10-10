4Ç¯Ï¢Â³¡¡¹áÀî¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤È¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤É¤Î°ú¤¾å¤²¤ò´«¹ð¡¡¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ
¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤¬ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ë´«¹ð
¡¡¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤¬10Æü¡¢¸©¿¦°÷¤ÎµëÍ¿¤È¥Üー¥Ê¥¹¤Ê¤É¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ë´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¿ÈøÉÒÉ§°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¹áÀî¸©¿¦°÷¤Î1¥«·î¤ÎµëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬Ì±´Ö´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1Ëü1113±ß¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Ëü1108±ß°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ë´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Üー¥Ê¥¹¤ÏÌ±´Ö´ë¶È¤è¤êÇ¯´Ö¤Ç0.05¥«·îÊ¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ0.05¥«·îÊ¬°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤¾å¤²´«¹ð¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤¹¡£´«¹ð¤Ë½¾¤Ã¤Æ²þÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹áÀî¸©¤Î¹ÔÀ¯¿¦¤Î¿¦°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯´ÖµëÍ¿¤Ï20Ëü8000±ßÁý¤¨¤Æ640Ëü4000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£