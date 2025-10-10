¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤ß¤«¤³¤¬¡Ö¹ñ¤Î½÷À¤Î9³ä¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ø½÷À¤ÎµÙÆü¡Ù¤Ë´¶Ã²¤·¤¿ÍýÍ³
100ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ë¡¼¡Ù¡£¤½¤ÎÃø¼Ô¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ºß½»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤ß¤«¤³¤µ¤ó¤Î¿·´©¤¬¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØSISTER ¡ÈFOOT¡É EMPATHY¡¡¥·¥¹¥¿¡¼ ¥Õ¥Ã¥È ¥¨¥ó¥Ð¥·¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£
¡Ö½÷ÀÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëSISTERHOOD ¤È¡¢Â¸µ¡ÖFOOT¡×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À»ï¤«¤éÏ¢ºÜ¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¤Ê¤¼¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¥¦¥±¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤º¡¢SISTERHOOD ¤Î HOOD ¤ò FOOT¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤Î¥»¥ó¥¹¤Î¥Ù¥¿¤µ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿ËÜ¤Ç¡ÖÃÏ¤Ù¤¿¡×¤À¤Î¡ÖÂ¾¼Ô¤Î·¤¤òÍú¤¯¡×¤À¤Î¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¿¤é¡ÖFOOT =Â¤â¤È¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤«¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾Êý¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤ä¥Õ¥§¥Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤«¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¤¤¤¡£
¤½¤Î¾å¡¢¡ÖEMPATHY(¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼)¡×¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¡¢¤ï¤¿¤·¤¬½ñ¤«¤º¤ËÃ¯¤¬½ñ¤¯(µÕ¤Ë¤Û¤«¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éµ¤Ê¬¤ò³²¤¹¤ë)¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Î°ú¤¤Î¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
ºÇ½é¤«¤éÇ®¤¤¡ª¡¡¥Î¥ê¤Ë¾è¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤Ï3Ç¯´ÖÂ³¤¡¢º£²ó1ºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ç÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢3²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÈ´¿è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç1975Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤³¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹çºî¤Ç¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â10·î25Æü¤«¤é¡Ø½÷À¤ÎµÙÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ö°Ê²¼¡¢ËÜ½ñ¤«¤é¤ÎÈ´¿è
½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨!
ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç½÷À¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢Æ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç100°Ì°Ê²¼¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢Àè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤ÆºÇ²¼°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»ÍÈ¾À¤µª¤ò±Ñ¹ñ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ÆüËÜ¤Î¤¤¤Þ¤Î¾õ¶·¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤¤Ê¤é¡¢¾å°Ì¤Î¹ñ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡£2022Ç¯¤ÏÇ¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¤â¤Ï¤äÆÈÁö¾õÂÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤¬¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ø¤Î»²²è¡×¤È¡Ö·ÐºÑ³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Èµ¡²ñ¡×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î½ç°Ì¤¬ÆÃ¤ËÄã¤¤¤«¤é¤À(2021Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Á°¼Ô¤¬147°Ì¡¢¸å¼Ô¤¬117°Ì)¡£¤¬¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤Î2Ê¬Ìî¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÁí¹ç1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë(Á°½Ò¤ÈÆ±Ç¯¤Î·ë²Ì¤ÇÁ°¼Ô¤¬1°Ì¡¢¸å¼Ô¤¬4°Ì)¡£
Î¾¹ñ¤Îº¹¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«?¡¡ÆüËÜ¤Ï¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¤À²ÈÉãÄ¹À©Ê¸²½¤¬º¬¶¯¤¤¤«¤é¤È¤«¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÂ¤â¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡Ö¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¡×¤ÎÅÁÅý¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ò°ãË¡¤È¤¹¤ëË¡Î§¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§À©Äê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢2016Ç¯·îÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸á¸å2»þÊ¬¤Ë»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»(ÃËÀ¤ÈÆ±¤¸ÄÂ¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð½÷À¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¶ÈÌ³¤ò½ªÎ»¤Ç¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë)¡¢¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤¬·îÆü¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¡Ö½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£1975Ç¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¶ÐÏ«¡¢²È»ö¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤ÈÁ´¹ñ¤Î½÷À¤Î90%¤¬¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÆü¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿
¤ï¤¿¤·¤¬¼¹É®ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊËÌ²¤É÷¥«¥Õ¥§¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÎÅ¹Ä¹¤¬¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤À¡£Èà½÷¤Ï¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£Åö»þ12ºÐ¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ä½ÇÊì¤äÁÄÊì¡¢¶á½ê¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ®¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ÏÅöÆü¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£Å¹Ä¹¤Î²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤âµÄÏÀ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤ÎÁÄÊì¤Ï¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È´è¸Ç¤Ë¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹©¾ì¤Ç¼«Ê¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÄÂ¶â¤¬¼«Ê¬¤è¤ê¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ë¤ÏÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²¿¤«¤·¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ÒÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦?¡×
¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÇ®¿´¤ËÁÄÊì¤òÀâÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥¹¥ÈÅöÆü¡¢ÁÄÊì¤Ï¹©¾ì¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¤ÎÊì¿Æ¤ÏÅö»þÂå¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾å»Ê¤Î½÷À¤ÏÂå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¹¥È¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤é¡¢¼ÒÄ¹¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅöÆü¤âÆ¯¤¯¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Ï»Å»öµ¢¤ê¤Ë¾å»Ê¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¡¢¡ÖÆ¯¤«¤Ê¤¤Æü¤ÎÊ¬¤ò¡¢ºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼è¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âå¤À¤Ã¤¿½ÇÊì¤Ï¡¢¥¹¥ÈÅöÆü¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÂç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿ÊÝ¼éÅª¤Ê½÷À¶µ»Õ¤¬¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸å¡¹¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½÷À¤¿¤Á¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢²ñ¼Ò¤ä¹©¾ì¤ä¾¦Å¹¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬½÷À¤Ç¤¢¤ë¶µ°÷¤¿¤Á¤äÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤¬¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤äÊÝ°é±à¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢²ÈÄí¤Î½÷À¤¿¤Á¤â²È»ö¤òÊü´þ¤·¤Æ³°½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¿¦¾ì¤Ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¤ËÁö¤ë¼Ô¡¢±ôÉ®¤È»æ¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¤ª³¨ÉÁ¤¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¡¢ÍÄ»ù¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤ÈÇ¯Ä¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÇã¼ý¤¹¤ë¼Ô¤Ê¤É¤Ç¡¢¿¦¾ì¤Ïº®Íð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦(¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¿©¤ÙÊª¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤«¤é¤À)¡£
½÷À¼Ò°÷¤¬¾Ã¤¨¤¿¿·Ê¹¼Ò¤«¤éÍâÄ«È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·Ê¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÈ¾Ê¬¤ÎÇö¤µ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¶ä¹Ô¤ÎÁë¸ý¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÃËÀ¤¬Áë¸ý¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ÈµÒ¤È¤·¤Æ¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤ÎÃËÀ¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¶âÍËÆü¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£½÷À¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡ÖÄ¹¤¤ËèÆü¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤â»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½÷À¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢À¤Âå¡¢·ÐºÑÅª³¬ÁØ¡¢³ØÎò¡¢Ì¤º§¡¦´ûº§¡¢¼ñÌ£¡¢»×ÁÛ¡¦¿®¾ò¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼´¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼²½¤·¤¬¤Á¤Ê½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Î¤â¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¤Î9³ä¤¬·ëÂ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡£
½÷À¤¿¤Á¤Î¥Ç¥â¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¿¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¸À¤¨¤Ð#MeToo ±¿Æ°¤Ê¤É¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢Îò»Ë¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð½÷À¹©°÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤È¤«¡¢ÉØ¿Í»²À¯¸¢¤òµá¤á¤ë¥Ç¥â¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¡×¤¬¤Û¤«¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¹â¤µ¤À¡£¿Í¤Î¤¦¤Á9¿Í¤Î½÷À¤¬²¿¤«¤Î±¿Æ°¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢¼«È¯Åª¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£SNS¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò³È»¶¤·¡¢»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹Ä¹¤ÎÊì¿Æ¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÃÏ¤Ù¤¿¤Ç¤ÎÀâÆÀ³èÆ°¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÏÆ»¤Ê¹Ô°Ù¤¬Ìµ¿ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤ÎÅ¹Ä¹¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡£Å¹Ä¹¤ÎÊì¿Æ¤¬À¤Âå¤äÎ©¾ì¤¬°ã¤¦½÷À¤Î¿´¾ð¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÀâÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼(Â¾¼Ô¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È)¤Î²ðºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£SNS¤Ç´é¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÀðÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´é¤Î¸«¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÐÌÌ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¡¢°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÏ¢ÂÓ¤Î½¸ÂçÀ®¤¬90%¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î1975Ç¯¤Î¥¹¥È¤«¤é5Ç¯¸å¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÌ±¼çÅª¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¤Ù¤¿¤Ç°é¤ó¤À¥ß¥¯¥í¤ÊÁÈ¿¥ÎÏ¤¬¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÊÀ¯¼£¤Î¾ì¤Ç¤âÂç¤¤Ê¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÀéÎ¤¤ÎÆ»¤âÃÏ¤Ù¤¿¤«¤é¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤È¤Ï¶¦ËÅ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¸ß¤¤¤ËÂ¾¼Ô¤Î·¤¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¤â¤È¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë´ë¤à¡£¡Ö¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¡×Á°Ìë¤Ë¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤¿¶½Ê³¤Ï¡¢¤½¤Î¶¦ËÅ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼«Âð²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹È¯¸À¡×¤Ë»×¤¦¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¡×