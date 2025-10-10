¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢³Ø¤Ö¡¡»ö¸ÎÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Î¾×ÆÍ¼Â¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡±Ñ¹ñ¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥¤¡×»²²Ã¥ì¥Ý¡¼¥È
¡Ö¾×ÆÍ»þ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡×¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë
¥¯¥ë¥Þ¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤òÌÜ·â¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤·Ù»¡¤ä¡¢»ö¸Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊÛ¸î»Î¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤¦¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±Ñ¹ñ¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎÄ´ºº¶¨²ñ¡ÊITAI¡Ë¤ÏËèÇ¯¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥¤¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î»ö¸Î¤ËÆÃ²½¤·¤¿1Æü¤Ç¡¢¶¨²ñ¤Î²ñ°÷¤ä´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´Ø·¸¼Ô¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¸åÊý¤«¤éÌó100km/h¤ÇÄÉÆÍ¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦X¥¿¥¤¥×¡Ê¾×ÆÍ¼Â¸³¡Ë
¤³¤¦µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥æ¡¼¥íNCAP¤Î¤è¤¦¤Êµ¡´Ø¤¬ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¾×ÆÍ»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼ITAI¤¬Æ±¤¸¤³¤È¤ò1Æü¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¡£
¡Ö¥æ¡¼¥íNCAP¤Î»î¸³¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼Á¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÈÎ©»ö¸ÎÄ´ºº°÷¥¯¥ê¥¹¡¦¥´¥À¡¼¥É»á¤À¡£Èà¤Ï±Ñ¹ñ¤Î·Ù»¡¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥¤¤Ç¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥æ¡¼¥íNCAP¤Î¾×ÆÍ»î¸³¤Ï¸·Ì©¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤Î°ÂÁ´À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ITAI¤Î»î¸³¤Ï¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¾õ¶·¤Ë¶á¤¯¡¢Ä´ºº°÷¤ÎÍý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Î¼Â¸³¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¸«¤¿¸å¡¢¡ÊÄ´ºº´±¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤«»ö¸Î¸½¾ì¤ËÉë¤¤¤¿¤È¤¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥äº¯¤äÂ»½ý¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø²¿¤¬µ¯¤¤¿¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÂ»½ý¤äº¯¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
º£Ç¯¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥¤¤Ï¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥·¥ã¡¼½£¥¢¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¶á¹Ù¤Î¥À¡¼¥ê¡¼¡¦¥à¡¼¥¢Èô¹Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ï±Ñ¹ñ¶õ·³¤Î¸µ·±Îý´ðÃÏ¡Ê¸½ºß¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¡Ë¤À¡£
¹âÂ®¾×ÆÍ»î¸³¤¬³êÁöÏ©¤ÎÃ»¤¤¶è´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÄãÂ®¾×ÆÍ»î¸³¤Ï¤½¤ÎÎÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¾×ÆÍ»î¸³¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï24Âæ¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬·Ù»¡¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÛÈ½½êÌ¿Îá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
É¸¼±Ãì¤äÆ»Ï©ÏÆ¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¾ã³²Êª¡¢¤½¤·¤ÆÄä¼ÖÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¡¢12·ï¤Î¾×ÆÍ»î¸³¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±ó³ÖÁàºî¤Ç±¿Å¾¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÆü¤ÎºÇ½é¤Î¾×ÆÍ¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥©¥°¥¾¡¼¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Ð¤¬90km/h¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¥¢¥ë¥ßÀ½¥Ý¡¼¥ë¤Ë·ãÆÍ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾è°÷¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤º¤Ë¼ÖÎ¾¤ò¸ºÂ®¤µ¤»¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥á¥ê¡¼¥Ð¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ÏÎ¾Êý¤È¤âºîÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ÏÌµ½ý¤Ç¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Ï¥Ð¥ë¥¯¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾×ÆÍ¸å¡¢¼ÖÎ¾¤ÏÌó100mÅ¾¤¬¤êÂ³¤±¤¿¡£Éñ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¿Ð¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸å¡¢¸«³Ø¼Ô¤¬¼ÖÎ¾¤ò¼è¤ê°Ï¤ß¡¢Â»½ý²Õ½ê¤ä¸½¾ì¤òÄ´¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥¯¥ê¥ª¤¬100km/h¤Ç½¾Íè¤ÎÈó¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¼°É¸¼±Ãì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¥Ý¡¼¥ë¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£É¸¼±Ãì¤Ï¼ÖÎ¾Á°Éô¤òÇË²õ¤·¡¢¤Û¤Ü½Ö»þ¤ËÄä»ß¤µ¤»¤¿¡£¤â¤·¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾×·â¤Ç¾è°÷¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½Å½ý¤òÉé¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤Î·ë²Ì¤ÏÁ°¤Î¼Â¸³¤è¤ê¿¼¹ï¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼ÖÎ¾¤Î°ÜÆ°¤ÏÁË»ß¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¥´¥À¡¼¥É»á¤Ï¡¢ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿Æ±ÍÍ¤Î¼Â¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÉ¸¼±Ãì¤¬¼ÖÎ¾ÄìÌÌ¤Ë½ýÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ¸¼±Ãì¤ÏºäÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾¤ò¶õÃæ¤ËÄ·¤Í¾å¤²¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤Ë°ú¤Ã¤«¤½ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤È½ýÀ×¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÂ»½ý¤Ë¤Ï°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡°å³Ø¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤é¤æ¤ë½ý¤Ïº¯À×¤ò»Ä¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç¤Ï¿ôÀé¤â¤ÎÀÜ¿¨ÅÀ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤Î»Å»ö¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¸¶°ø¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î»ö¸ÎÄ´ºº¤Ë³èÍÑ
ÄãÂ®¾×ÆÍ¥¾¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ö¸Î¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥ª¡¼¥ê¥¹¤¬¸åÂà¤·¤Æ¥¹¥º¥¡¦¥ô¥£¥¿¡¼¥é¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¥ª¡¼¥ê¥¹¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï8km/h¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂºÝ¤Î»ö¸Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ô¥£¥¿¡¼¥é¤Ï¥É¥¢¤È¥·¥ë¤Ë¼õ¤±¤¿Â»½ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´Â»°·¤¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
±Ñ¹ñ¤ÎÂ»³²ººÄê²ñ¼Ò¥¯¥¨¥¹¥È¥²¥¤¥Ä¤ÎÄ´ºº°÷¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤Î¸¡¾Ú¤¬¥®¥ã¥Ã¥×¡ÊGAP¡ËÊÝ¸±´ØÏ¢¤ÎÀÁµáÂÐ±þ¤ËÍ±×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¾ã³²Êª¤Ë¾×ÆÍ¸å¡¢²£Å¾¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¡£¤½¤Î¸å¡¢½ýÀ×¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¼ÖÎ¾¤òÁ´Â»°·¤¤¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢PCP¡Ê¥í¡¼¥ó´ü´Ö¡Ë½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëµ¶Áõ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´ºº°÷¤Ï¸ì¤ë¡£
Æ±ÀÊ¤·¤¿ÊÝ¸±²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·Ã£¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¿Í¿È½ý³²ÀÁµá¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î¾×ÆÍ¼Â¸³¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤ï¤¿¤·Ã£¤Î¤è¤¦¤ÊÀìÌç²È¤¬·ë²Ì¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¾×ÆÍ¼Â¸³¤¬Â³¤¤¤¿¡£¹âÂ®Â¦ÌÌ¾×ÆÍ¤ä¡¢Êâ¹Ô¼Ô¥À¥ß¡¼¤È¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¼Â¸³¡Ê¥À¥ß¡¼¤ÎÆ¬Éô¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÊ´ºÕ¡Ë¤Ê¤É¤À¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëº¢¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î¹âÂ®ÄÉÆÍ¼Â¸³¤È¡¢Ää¼ÖÃæ¤Î¼ÖÎ¾Îó¤Ø¤ÎÄÉÆÍ¼Â¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼X¥¿¥¤¥×¤¬Ìó100km/h¤Ç7¥È¥ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²¼¤ËÀø¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦¡¢Èá»´¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤¬¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥´¥À¡¼¥É»á¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â»½ý¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Âç¥È¥ê¤ÏÊÌ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¡¢º£ÅÙ¤ÏS¥¿¥¤¥×¤¬Ìó120km/h¤ÇÄä¼ÖÃæ¤Î4Âæ¡Ê¥ô¥©¥°¥¾¡¼¥ë¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡¢¥Þ¥Ä¥À3¡¢¥×¥¸¥ç¡¼308¡¢¥×¥¸¥ç¡¼207¡Ë¤Î¸åÊý¤«¤éÄÉÆÍ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼¤È¥ô¥©¥°¥¾¡¼¥ë¤ÎÂ»½ý¤¬ºÇ¤â·ã¤·¤¯¡¢»Ä¤ê¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Éô¡¦¸åÉô¤ÎÂ»½ý¶ñ¹ç¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Í½Â¬²ÄÇ½¤Ê·ë²Ì¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥´¥À¡¼¥É»á¤Ï¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ÎÀ×¤¬¥×¥¸¥ç¡¼¤ÎÇØÌÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡ª¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÄ´ºº¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¾×ÆÍÊÝ¸îÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ü¥ë¥Ü¤Ç¤¹¡×¤ÈÈà¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ü¥ë¥Ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢DNA¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×