¡Ú¥³¥á²Á³Ê¡Û¿·ÊÆ¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤ê²Á³Ê¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º·¹¸þ!?¡ÄÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¾ÃÈñ¼Ô¤äÈÎÇäÅ¹Ž¥À¸»º¼Ô¤Ï¡©(ÀÅ²¬)
2025Ç¯¤Î¿·ÊÆ¤¬¥¹ー¥Ñー¤ËÊÂ¤ÖÃæ¡¢¥³¥á¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÈÎÇäÅ¹¤äÀ¸»º¼Ô¤Ï¡¡À¸³è¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê°ËÆ£ ·°Ê¿ ¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡ÖÌÃÊÁÊÆ¤¬Â¿¤¯ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ëè½µ¶âÍË¤¬»ÅÆþ¤ìÆü¤À¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤¬°ìÇ¯¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹âÃÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¿·ÊÆ¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤ò¸«¤ë¤È4000±ßÂæ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÄ»Ò½Å À¾Ãæ¸¶Å¹¡¡ÁýÅÄ ¹î¸Ê Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¿·ÊÆ¤¬Æþ¤ëÁ°¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº£¤è¤ê5¥¥í¤Ç500±ß¤°¤é¤¤°Â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·ÊÆ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È÷ÃßÊÆ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤òÃæ¿´¤ËÆ°¤¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Èº£¤Ï¤Û¤ÜÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î²Á³Ê¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡Ä¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÁªÂò»è¤¬¤â¤¦¤³¤Î¹â¤¤¤ªÊÆ¤òÇã¤ï¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼ç¿©¤À¤«¤é¤»¤á¤Æ¼ç¿©¤¬¤°¤é¤¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤«¤é°Â¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡×
º£¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡£ÌÃÊÁÊÆ¤¬¹âÃÍ¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ï°Õ·ÀÌóÊ¬¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ï9·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê¤´¤í¤Ê¥³¥á¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇÊÆ¹òÅ¹¤ò±Ä¤àÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÈ÷ÃßÊÆ20¥¥í¹ØÆþ¡¡4ºÐŽ¥2ºÐ¤Î»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¡Ë
¡Ö20¥¥í¤Ç¡×
¡Ê¼ò¤ÈÊÆ ¤¦¤Á¤Î¡¡ÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡£20¥¥í¡¢¤ªÇã¤¤¤¢¤²¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÈ÷ÃßÊÆ20¥¥í¹ØÆþ¡¡4ºÐŽ¥2ºÐ¤Î»Ò¤ÎÎ¾¿Æ¡Ë
Q,ºÇ¶á¤ªÊÆ¹â¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡©
¡ÊÉã¿Æ¡Ë¡Öº¤¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¤¤Î¤«¡×
¡ÊÊì¿Æ¡Ë¡ÖËÜÅö¤Ï¿·ÊÆ¤ò¡Ä¡×
¡ÊÉã¿Æ¡Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡ÊÃÍÃÊ¡ËÇÜ¤À¤èÇÜ¡×
¡ÊÊì¿Æ¡Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
5¥¥í¤Ç1940±ß¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡£¤ï¤º¤«2»þ´Ö¤Ç200¥¥í¤¬´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¤«·îÁ°¤Ï¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤Î¿ÈÄ¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¡£
¡Ê¼ò¤ÈÊÆ ¤¦¤Á¤Î¡¡ÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö10¥È¥óÆþ¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Ç¡¢¤¢¤È5¥È¥ó¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×
¼Â¤Ï¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤«¤é1¤«·î°ÊÆâ¤ËÇä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤Ï9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÇä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ9·î17Æü¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡£
¡Ê¼ò¤ÈÊÆ ¤¦¤Á¤Î¡¡ÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»Ä¤ê¤¬¤³¤Î2ÂÞ¤È¤¢¤È¤â¤¦È¾¥Ñ¥Ã¥¯¤â¤¦¤³¤ì¤À¤±¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤¢¤È60¥¥í¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËºÇ¸å¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¡Ä¡£
¡Ê¼ò¤ÈÊÆ ¤¦¤Á¤Î¡¡ÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×
ºÇ¸å¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤ÎÃËÀ¡£
¡ÊºÇ¸å¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¹ØÆþ¡Ë
¡Ö¤É¤³¤âÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ª¥³¥á¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»Ò¤É¤â¤â¡¢º£¡¢Â©»Ò¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¿©¤ÙÀ¹¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÅÔÆâ¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤«¤±¤ÆÍèÅ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢10¥È¥ó¤¢¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇä¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼èºàÃæ¡¢Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤òÁ°¤Ë¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ²»¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼ò¤ÈÊÆ ¤¦¤Á¤Î¡¡ÆâÌî ÆØ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤Ïº£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¿·ÊÆ¤Ç¤¹¤Í¡£¿·ÊÆ¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
°ìÊý¡¢À¸»º¼Ô¤òË¬¤Í¤ë¤È¡Ä¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥á¤É¤³¤í¿·³ã¸©¤ËÌó90¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ò»ý¤Ä´Ø¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤¬¡¢2025Ç¯¡¢´Ø¤µ¤ó¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç¤È¤ì¤¿¿·ÊÆ¡£°ìÎ³¡¢°ìÎ³¡¢ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·ÊÆ¤ò¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ß¡¢¶á¤¯¤ÎÅÚ»ºÅ¹¤Ø¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¿·ÊÆ¤ò5¥¥í5800±ß¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²ÈŽ¥¿·³ã¡¡´Ø Î´¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡×
¡ÊÅÚ»ºÅ¹ Å¹¼ç¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
¡È¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¡É¡£ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¾ÌÌ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¡È¥³¥áÎ¥¤ì¡É¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤â¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²ÈŽ¥¿·³ã¡¡´Ø Î´¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥³¥á¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÇÀ²È¤À¤Ã¤Æºî¤ëÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ë¡ÊÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬¡Ë°Â¤±¤ì¤Ðºî¤ëÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¤³¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤¾¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤âÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×
¼èºàÃæ¡ÄÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤òÇã¤¤¼è¤ëJA¤Ï¡È¤¢¤ë·èÄê¡É¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²ÈŽ¥¿·³ã¡¡´Ø Î´¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤¬²¾ÅÏ¤·¶â¡Ê³µ»»¶â¡Ë4000±ß¥¢¥Ã¥×¡×
²¾ÅÏ¤·¶â¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤È¤Ï¡¢JA¤Ê¤É¤¬¥³¥á¤Î¼ý³ÏÁ°¤Ë¡¢ÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¼¨¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ì»þÅª¤Ë»ÙÊ§¤¦¤ª¶â¤Î¤³¤È¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë·ÐÈñ¤Ê¤É¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç²Á³ÊÀßÄê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¡ÖJAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎJA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³µ»»¶â¡×¤ÎÄÉ²ÃÊ§¤¤¤ò·èÄê¡£
¤Ê¤¼ÇÀ²È¤ËÄÉ²ÃÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ë¤Î¤«¡¢³µ»»¶â¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖJAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿¡×¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä¡£
¡ÊJAÁ´ÇÀ¤Ë¤¤¤¬¤¿ Ã´Åö¼Ô¡Ë
£Ñ.³µ»»¶â¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö½¸²Ù¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤²Á³Ê¤Ç¤Î½¸²Ù¤ò¤·¤Æ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÊJA¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ë¼è°úÀè¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë¤ª¥³¥á¤ò½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
½¸²Ù¶¥Áè¤ò·üÇ°¤·¤¿¶È¼Ô¤¬Â¾¤è¤ê¤â¹â¤¤²Á³Ê¤òÇÀ²È¤ËÄó¼¨¤·¡¢¥³¥á¤Î³ÎÊÝ¤ËÁö¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢JA¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÀ²È¤Ë¹â¤¤²Á³Ê¤òÄó¼¨¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö³µ»»¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÀ²È¤ÎÃç´Ö¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²ÈŽ¥¿·³ã¡¡´Ø Î´¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÇÀ¶¨¡ÊJA¡Ë¤Î²¾ÅÏ¤·¶â¡Ê³µ»»¶â¡Ë¤¬4000±ß¾å¤²¤Æ¡Ê60¥¥í¤Ç¡Ë37000±ß¤À¤è¡£ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤ÃÍÃÊ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×
£Ñ.¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï²¿Ç¯¤â¤Ê¤¤¡©
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤è¡×
¤³¤Î¡Ö³µ»»¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎJA¤Ë¥³¥á¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥áÇÀ²È¤Ë¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Ï60¥¥íŽ¥2Ëü5500±ß¤Î¡Ö³µ»»¶â¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÄÉ²ÃÊ§¤¤¤Ç8500±ß¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¤·¡¢60¥¥íŽ¥Ìó3Ëü4000±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤·üÇ°¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²ÈŽ¥¿·³ã¡¡´Ø Î´¤µ¤ó¡Ë
¡Ö7Ç¯»º¤ÏÊÆ¤Ï¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤Ö¤ËÍ¾¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤À¤Ö¤Ä¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤«¤Ç¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÊø¤ì¤ë¤Ê¡×
º£¸å¥³¥á¤¬Í¾¤ê¡¢²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇÀ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ð±Ä¤Î´íµ¡¤Ç¤¹¡£¹âÃÍ¤¬Â³¤±¤Ð¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ë¡£²¼¤¬¤ì¤ÐÇÀ²È¤¬¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¡£
¡Ê¥³¥áÇÀ²È¡Ê¿·³ã¡Ë´ØÎ´¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥³¥á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤Î¥³¥á¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¹â¤¹¤®¤ÆÇã¤¨¤Ê¤¤¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÇÀ²È¤¬°Â¤¹¤®¤Æºî¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¹ñ¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×