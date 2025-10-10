¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤òµ¯ÁÊ¡¡À¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õ»á¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤òÂ£¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅý°ì¶µ²ñ¡É¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤òÀ¯¼£»ñ¶âË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÚÁíºÛ¤Ï3Ç¯Á°¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µÃÄ´´Éô¤À¤Ã¤¿ÃË¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¶â»á¤ËÂÐ¤·¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½880Ëü±ßÁêÅö¤òÉÔÀµ¤ËÅÏ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î¸½¶â¤òÉÔÀµ¤ËÅÏ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶µÃÄÂ¦¤Ï¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¶µÃÄ¤Î»ö¶È¤ËÂÐ¤·À¯ÉÜ¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ÚÁíºÛ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ö·ï¤Î´ØÍ¿¤ò¤¤¤º¤ì¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£