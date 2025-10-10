»³ËÜ·½°í¡¡11·î³«»Ï¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤¿¡©¤Ë²óÅú¡¡¡Ö¤³¤ì¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê62¡Ë¤ÈÉÍÅÄ²í¸ù¡Ê62¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ëAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖHITOSHI¡¡MATSUMOTO¡¡presents¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¡£¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÁ´¤¯À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤É¤Ã¤«¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â»ä¤Î¼þ¤ê´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¡£±½¤¹¤é¡Ä¼þ¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÅÄÂ¼½ß¤ä¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¤ËÊ¹¤¤¤¿¤¬¡ÖÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢º£Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿¿Í¤ÏÀ¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤³¤ì¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¿¤éËÍ¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¸½¾õ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤ÈºÆÅÙÃÇ¸À¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö½Ð¤ë¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£