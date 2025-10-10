¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£·¡ó°Â¤Ç£µÆüÂ³Íî¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥ê¥Á¥¦¥à¤ËÇä¤ê
¡¡£±£°Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£´£¶£²¡¥£²£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£·£³¡ó¡Ë°Â¤Î£²£¶£²£¹£°¡¥£³£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£µÆüÂ³Íî¤·¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£·£±¡¥£¸£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£¸£°¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£³£µ£¸¡¥£³£²¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£³£³£·²¯£³£¶£·£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£¶Ãû£µ£µ£·£¹²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¹Æü¤Ï£³£¸£¶£¸²¯£±£¸£³£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£±£°·î£±Æü¤Ë¿·²ñ·×Ç¯ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¤¬°ÍÁ³À®Î©¤»¤º¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤ÏÂ³¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶Á¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÉôÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£Íè½µ¤Ï£¹·î¤Î½ÅÍ×·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤¬Áê¼¡¤°¡££±£³Æü¤ËËÇ°×Åý·×¡¢£±£µÆü¤ËÊª²ÁÅý·×¡¢¶âÍ»Åý·×¤â£±£µÆü¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÃæ¶¨µÄ¤ÎÀè¹Ô¤¤âÉÔ°Â»ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¹ñ²È¼çÀÊ¤¬º£·îËö¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë£Á£Ð£Å£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ë¤ÇÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆÎ¾¹ñ¤Î±þ½·¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ»Ø¿ô¤Ï²¼¤²Â¤òÂ®¤á¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷²ñ¼Ò¤ÎÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£¶¡ó°Â¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó°Â¡¢»º¶â¤ÇÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê£²£¸£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¹¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬°Â¤¤¡££Ó£Í£É£Ã¤Î¤Û¤«¡¢¾å³¤ÉüÃ¶ÈùÅÅ»Ò½¸ÃÄ¡Ê£±£³£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£°¡ó¡¢²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£°¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£³¡¥£³¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Á¥¦¥à´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤âµÞÍî¡£¹¾À¾¥«¥óË¯¥ê¶È½¸ÃÄ¡Ê£±£·£·£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£¸¡ó°Â¡¢Å·ÀÆ¥ê¶È¡Ê£¹£¶£¹£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó°Â¡¢ÃæÁÏ¿·¹Ò²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ì£Â¡§£³£¹£³£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£·¡ó°Â¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡Ê£Ã£Á£Ô£Ì¡§£³£·£µ£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¾¦Ì³Éô¤È³¤´ØÁí½ð¡ÊÀÇ´Ø¡Ë¤Ï£¹Æü¡¢°ìÉô¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡Ê£Ì£É£Â¡Ë¤ÎÍ¢½Ð¤òµ¬À©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£³¤³°ÈÎÇä¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Æ°¼Ö¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£±¡ó°Â¡¢¾®Ë²µ¥¼Ö¡Ê£¹£¸£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£²¡ó°Â¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó°Â¡¢µÈÍøµ¥¼Ö£È£Ä¡Ê£±£·£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÇÀ¶È¥»¥¯¥¿¡¼¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£ÈîÎÁÈÎÇäÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ²½²½Èî£È£Ä¡Ê£²£¹£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¸¡ó¡¢ÃâÁÇ·ÏÈîÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃæ³¤ÀÐÌý²½³Ø¡Ê£³£¹£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÄ¶Âç¸½ÂåÇÀ¶È¡Ê£¶£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢¥«¥ê¥¦¥àÈîÎÁ²ñ¼ÒÂç¼ê¤ÎÊÆ¹â½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¸£·£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¡¢ÇÀµ¡¥á¡¼¥«¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎÂè°ì¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê£³£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£´Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£¹£´¡ó°Â¤Î£³£¸£¹£·¡¥£°£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬°Â¤¤¡£»º¶â¡¦ÈóÅ´¡¢°åÌô¡¢È¯ÅÅÀßÈ÷¡¢¶õ±¿¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶âÍ»¤Ï¹â¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾ÃÈñ¡¢³¤±¿¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
