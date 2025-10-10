１０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３６．９４ポイント（０．９４％）安の３８９７．０３ポイントと４日ぶりに反落した。

指標発表前に買いが手控えられる流れ。中国では来週、９月の重要経済指標の発表が相次ぐ予定だ（１３日に貿易統計、１５日に物価統計、金融統計も１５日までに公表）。内容を見極めたいとするスタンスが強まっている。米中協議も気がかり。トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席が今月末、韓国で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）で対面で会談する見通しだが、ここにきて両国の応酬が激しくなっている。また、上海総合指数は前日まで３日続伸し、約１０年２カ月ぶりの高値水準を回復したとあって、売り圧力も意識された。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が相場を支えている。中国共産党は今月２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する予定だ。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの下げが目立つ。携帯端末ＯＤＭ（相手先ブランドによる設計・生産）の華勤技術（６０３２９６／ＳＨ）が８．８％安、スーパーコンピューター世界大手の曙光信息産業（６０３０１９／ＳＨ）が８．０％安、半導体封止・検査の江蘇長電科技（６００５８４／ＳＨ）が６．９％安、業務ソフト開発大手の用友網絡科技（６００５８８／ＳＨ）が６．５％安、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が５．９％安で引けた。

産金や非鉄・レアアース株も安い。赤峰黄金（６００９８８／ＳＨ）が７．０％、紫金鉱業集団（６０１８９９／ＳＨ）が４．７％、山東黄金（６００５４７／ＳＨ）が４．６％、廈門タングステン業（６００５４９／ＳＨ）が４．６％、広晟有色金属（６００２５９／ＳＨ）が４．１％、洛陽モリブデン（６０３９９３／ＳＨ）が３．２％ずつ下落した。医薬株、発電設備株、空運株、自動車株、通信株なども売られている。

半面、金融株はしっかり。上海銀行（６０１２２９／ＳＨ）が２．６％、中国農業銀行（６０１２８８／ＳＨ）が１．９％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が１．５％、中国人民保険集団（６０１３１９／ＳＨ）が０．６％、華泰証券（６０１６８８／ＳＨ）が３．６％、東方証券（６００９５８／ＳＨ）が１．７％ずつ上昇した。エネルギー株、公益株、不動産株、消費株、海運株も買われている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が０．２３ポイント（０．０９％）高の２６１．０２ポイント、深センＢ株指数が０．０７ポイント（０．０１％）高の１３５４．２２ポイントで終了した。

