酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のエアリーなまなざし

■僕が薦めると売れなくなる可能性がある

【お悩みNo.125】よく「〇〇のお墨付き」とかってあるじゃないですか。自分はそいううのにクラっときたりしてしまうんですが、ブクロさんはそういうのありますか？（PN：山ありフェアリー・30歳・男性・会社員）

――「シェフがお忍びで通うお店」的なキャッチコピーというのはやはり力があります。

それで言うと、「ヒロミさんが実践している」と言われたら、「あの人は金のために嘘は言わんやろなぁ」みたいな信頼はあります。自由に生きていて、いろんなしがらみがなさそうな人の言うことはちょっと耳を傾けたくなります。

――ブクロさんが薦めるとしたら。

それはむずいなあ。僕が使っているとわかったら、売れなくなってしまう危険もありますから。

――ブクロの薦めるエログッズとかは売れそうな気も。

手マンの時に相手を傷つけない爪切りとか。潮吹き指南書とか。同じものでも薦める人によって価値があがるというのは不思議ですよね。

――同じパンツだったら、可愛い子の脱ぎたてのパンツのほうが価値があるのと同じでは。

この間、お笑いコンビ「ザ・ギース」の尾関さんと話した時に、「背が伸びるアプリでも出そうかな」って言ってたんです。あの人はそもそも背がめちゃくちゃ高い（身長190センチ）。

だから、今更10センチくらい変わっても誰も気が付かないから、身長を低くサバ読んで、これを使ったら背が伸びたってことにしたらどうかと。

――逆再生ですね。

ダイエットの広告でも、痩せている人を太らせて、太った人が痩せたように見せることがあるとかないとか。僕の知り合いも、髪の毛ふさふさのやつが、バリカンで刈って、増毛剤の広告に出たって言ってました。そう言う手法は古典的だけど、有効なのかなって思いますね。

――となると、ブクロさんはどのように逆再生する。

巻き戻しても、逆再生しても、昔も今もずっと同じことしているからね。ハゲてたり、太ってたり、自分が気になってるところを個性にした上で、自分を磨くのも立派だなと思いますね。

■すぐに知り合いの社長さんに連絡する

【お悩みNo.126】もし明日、森田さんがコンビを解散しようと言ってきたらどうしますか？（PN：スポイト五郎・25歳・女性・会社員）

＊ ＊ ＊

――この質問者は何か情報をつかんでるのでしょうか。

どうでしょう。もし、森田に「解散したい」と言われたら、「わかった」と言って、すぐに知り合いの社長さんに「なんか仕事ありませんか」と連絡すると思います。

――解散と言われたらすぐに切り替える。

そうですね。解散したいと言われたら、止めないですね。「そうか、もう決めたんやな」って。女性もそうですけど、人の気持ちは簡単には変わりませんから。

――変えるのがめんどくさい。

めんどくさいのかな。「解散したい」と言われて、「ちょっと待て」と話し合いをする。何時間も話し合ったけど、結局意見は変わらなかった。ということの方が多いでしょう。

――「解散しようか悩んでる」だったら。

それだったら話し合いをするかもしれません。でも、「解散しようと思ってんねん」と言われたら、もうダメだなと思いますし、止めることもないでしょう。

――ショックを受けますよね。

ショックを受けるよりも先に、「この先どうしようかな」という気持ちが先にくるんです。

――そういう切り替えは本当に早そうです。

セフレに「さよなら」をいわれたときも、「次のストックをどうやって探そう」というほうに頭が行きます。多分、そういう性格なんです。コンビを組んでずっとやってきたけど、それでも不満を持ったということは、もう限界ということ。それを変えれる気はしないです。

――女の子だと、止めてほしくて別れを切り出す子もいるとか。

そんなめんどくさい子はこっちから願い下げです。すぐに気持ちを切り替えたほうがいいですよ。

――次の一手を常に考えて行動している。

コンビ組む動きもそうでしたね。森田が前のコンビを解散したときに、僕は組もうと言うたけど、返事を保留された。僕はあいつを待ってる間にカズレーザーにも連絡してますからね。森田があかんとときにはカズレーザーに行こうと。結局返事は来ませんでしたけど。

――保険はしっかりかけるタイプ。

独立起業して失敗する人とか、「ほら見たことか」と思います。十分に外堀を埋められてなかったんちゃうかなと。

――衝動的な行動はしないタイプ。

チャレンジできる人がうらやましくもある。僕の行動は恐怖から来るものだと思いますね。だから、石橋も叩きまくる。狙っている女の子を落とす時もそうです、

――石橋は何回ぐらい叩く？

割れる直前まで叩きます。そしてようやく一歩踏み出します。

――仮に解散したら、新しいコンビを組む可能性もある？

それはないですね。もう40ですし、これまでのイメージもある。今からネタを作ることもしんどい。

――起死回生を狙う超大物から声がかかるかも。

そんなの泥舟でしょう。マイナスとマイナスはかけるからプラスになるのであって、マイナスとマイナスを足したらマイナスにしかなりませんから。

コンビを解散する予定は今の所ありませんけど、これまでのマイナスを少しでも減らせたらなと思いますね。

☆新規お悩みを大募集！

東ブクロさんに相談してみたいお悩みを大募集！ 素朴な疑問から人間関係の悩み、性の悩みなどなど...どんなお悩みも東ブクロがズバッと解決！ 【お悩み・年齢・ご職業・ペンネーム】を記載のうえ、【bukuro.onayami.com@gmail.com】までドシドシお悩みをお寄せください！

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ