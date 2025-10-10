¥ª¥ê¡¡°ìÎÝ¡¦À¶µÜ¤ËÍÛÆ°ºîÀï¡¡¥×¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥ÈËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¡©´ßÅÄ´ÆÆÄ¡õ¼ã·î¤¬ÀëÀïÉÛ¹ð
¡¡¡Ö2025¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤¬10Æü¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3°Ì¤«¤é¤Î²¼¹î¾åÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤È¼ã·î·òÌðÊá¼ê¡Ê30¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤ÏÃú¡¹È¯»ß¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç²ñ¸«¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¡¢À¶µÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11Æü¤ÎÂè1Àï¤Ï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡ÈÈ¯É½¡É¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ßÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡È¸Æ±þ¡É¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¡£Îý½¬¤Ç¤¤ç¤¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤òÂÇ¤ÄÎý½¬¤â¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é¶»¤ò¥Ý¥ó¤È¡È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡É°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂè1Àï¡¢11Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯¤¬°ËÆ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼ã·î¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÎÝÂ¦¤Ø¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥Ð¥ó¥È¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ¤ÓÀëÀïÉÛ¹ð¡£¾éÃÌ¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜµ¤¤Ê¤Î¤«¡£Ã»´ü·èÀï¤é¤·¤¤¡ÈÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡É¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£º£¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ã·î¤ÏÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¼¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÉÝ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Êº£µ¨¤Ï¡ËµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£3°Ì¤Î¥¤¥±¥¤¥±¡ÊÀº¿À¡Ë¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢3Ï¢ÇÆ¤·¤¿Åö»þ¤È¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¿´»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£