ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¡¢1500Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÌÁñ¤Ç¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼ ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èþ¤·¤¹¤®¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¡Ê56¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£1500Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈþ¤·¤¤±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÏÃÂê ÃæÂ¼¹¾Î¤»Ò¤ÎÊÌÁñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë·úÊª¤Î³°´Ñ¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼«¿È¤ÎÉô²°¡¢ÎÐË¤«¤ÊÄí¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÊÌÁñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¡£
Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊÌÁñ¤Î¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯10·î8Æü¡¢YouTube¤Ç¤Ï½é¸ø³«¤À¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹¡¹¤È¤·¤¿±þÀÜ¼¼¤ä¡¢Á°¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤¦¤Á¤¬Âå¡¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ä¤¿¤Á¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¹ç¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ°¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²È¤òÆÃ¤ËÉ×¤¬¼«Ê¬¤ÎÎø¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«¡¢¼¡¤Ë°¦¤ò»ý¤Ã¤Æ½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊÌÁñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
この動画にファンから「美しい映画を見ているような映像でした！本当にステキな場所ですね」「すべてが美しすぎてため息です」などのコメントが寄せられている。