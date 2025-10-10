Ç§ÃÎ¾É¡Ö²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¡×74¡ó¡¡ÉÔ°Â´¶¡¢Æâ³ÕÉÜÄ´ºº
¡¡Æâ³ÕÉÜ¤¬10ÆüÈ¯É½¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬74.9¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô²óÅú¤Ç¡Ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ï66.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ä½»Ì±¤¬½¸¤¦¡ÖÇ§ÃÎ¾É¥«¥Õ¥§¡×¤Ê¤É¸òÎ®¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤·¡¢ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï8¡Á9·î¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Î3Àé¿Í¤ËÍ¹Á÷¤Ç¼Â»Ü¡£1551¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤ÆÂ®ÊóÃÍ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éº£¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬27.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£