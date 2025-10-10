¡Ö¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¤Ï²¼¤í¤»¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡È²¼ÂÌ¤ÎÀã¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÎÇØ·Ê¤Ï¡©À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬²òÀâ
¡¡10Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¸øÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Ï²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎºÙÀîÎ´»°»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸øÌÀÅÞ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÎÈ¯¸À
¨¬¨¬¤Ê¤¼Ï¢Î©²ò¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¸øÌÀÅÞ¤Î°Õ»×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÀÆÆ£ÂåÉ½¤â²ñ¸«¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤é´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÉÔµºÜÌäÂê¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ê¤É¤Î¤±¤¸¤á¤äÀ¯¼£²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£²ñ¸«¤Ç¤â¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬À©¶¯²½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê°Æ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Ï¢Î©²ò¾Ã¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¡¢¸øÌÀÅÞ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«µÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤º±¿Æ°ÎÌ¤âÉ¼¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤¬Åö½é¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ØÊ¿ÏÂ¡¦¥¯¥ê¡¼¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦´ú¤ò¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¨¬¨¬À¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤â¾ù¤é¤ºÀÞ¤ê¹ç¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¡Ø°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸øÌÀÅÞ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ï¢Î©¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¤Ï²¼¤í¤»¤Ê¤¤¡£½½Ê¬¤Ê²óÅú¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÏ¢Î©¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤â¡Ø²¼ÂÌ¤ÎÀã¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡×
¨¬¨¬26Ç¯´Ö¤º¤Ã¤ÈÍ¿ÅÞ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢º£¸å°ì¿Í¤ÇÊâ¤àÆ»¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸±¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ö¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁªµó¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤éÀï¤¨¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤â¸øÌÀÅÞ¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ±½ã·×»»¤Ç1Ëü5000¡Á2ËüÉ¼ÄøÅÙÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¤¹¤ì¤¹¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸Áªµó¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¼«¸øÏ¢Î©¤Ï1999Ç¯¡ÊÊ¿À®11Ç¯¡Ë10·î5Æü¡¢¾®Þ¼Âè2¼¡²þÂ¤Æâ³Õ¡Ê¾®Þ¼·Ã»°¼óÁê¡Ë¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï½°µÄ±¡¤Ç¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¼«¸ø¤Ç220¡Ê²áÈ¾¿ô233¡Ë¡¢»²µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¼«¸ø¤Ç122¡Ê²áÈ¾¿ô125¡Ë¤È²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÏ¢Î©Àè¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÚÏ¢Î©¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈµÄÀÊ¿ô¡Û
½°µÄ±¡¡Ê²áÈ¾¿ô233¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÜÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡á231
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡Ü¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡á223
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÜÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ü¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡á258
»²µÄ±¡¡Ê²áÈ¾¿ô125¡Ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÜÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡á119
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡Ü¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡á124
¡¡¼«Ì±ÅÞ¡ÜÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡Ü¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡á142
¡ÊABEMA NEWS¡Ë