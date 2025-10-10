『mini』×SHEIN×吉川愛が登場♡秋冬の最新トレンドをチェック！

グローバルファッションブランド「SHEIN（シーイン）」が、人気ファッション誌『mini』とのコラボレーションを発表。女優・吉川愛さんが登場し、「Dazy SPICE」「SHEIN ICON」「SHEIN MOD」「FRIFUL」の4トレンドショップの新作を纏った秋冬コーデを披露しました。遊び心と上品さが絶妙に融合したスタイルは、今季のトレンドを先取りできる注目のラインナップ。

吉川愛が着こなす♡SHEIN4大トレンドショップ

Dazy SPICE

SHEIN ICON

SHEIN MOD

FRIFUL

今回のコラボでは、SHEINの人気4ブランドが登場。

「Dazy SPICE」はレッドスパイスでアクティブな印象に。ジャケット（3,185円）とスカート（1,749円）で遊び心を演出。

「SHEIN ICON」はクールなブラックを主役に、ベスト（6,165円）とショート丈Tシャツ（924円）で自由なムードを纏います。

「SHEIN MOD」はライトアウター（2,474円）×ポロシャツ（1,511円）でレトロフェミニンに仕上げ、「FRIFUL」はトップス（944円）とデニム（3,000円）で自然体なリラックス感を演出。

どのスタイルも『mini』らしい個性が光ります。

最大25％オフ♡今だけのお得なキャンペーンも！

『mini』×SHEIN×吉川愛さんのコラボを記念して、最大25％オフの期間限定クーポンを配布中。

3,000円以上で15％オフ、6,000円以上で20％オフ、10,000円以上で25％オフと、まとめ買いにもぴったり。

クーポンコードは「25MINI」。2025年10月10日（金）～11月9日（日）までの期間限定なのでお見逃しなく！さらに、SHEINギフトカードが当たるSNSキャンペーンも開催。

A賞5万円分、B賞3万円分が抽選で合計7名に当たります。

『mini』の世界観で叶える新しい“わたしスタイル”

吉川愛さんが表現するコーディネートは、“トレンド”と“自分らしさ”を両立するヒントが満載。

レトロなカラー、上品な抜け感、リラックス感のあるアイテムをMIXして、日常を少し特別にする着こなしを提案しています。

SHEINならお手頃価格で旬のスタイルが叶うから、秋冬のオシャレも思いきり楽しめそう♡

この秋はSHEIN×『mini』でトレンドをまとう♡

SHEINと『mini』、そして吉川愛さんによる特別なコラボは、ファッションをもっと自由に楽しむきっかけをくれるはず。

4ブランドが織りなす多彩なコーディネートは、どんなシーンにも寄り添う“私らしさ”のヒントが詰まっています。

今だけの限定クーポンやキャンペーンを活用して、この秋冬はSHEINでお気に入りの一着を見つけてみて♡特設サイトからチェックしてみてください。