57ºÐ·Ý¿Í¤¬ÀµÄ¾¹ðÇò¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ö¤É¤Ã¤«¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î»³ËÜ·½°í¡Ê57¡Ë¤¬10Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿11·î1Æü³«»ÏÍ½Äê¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë²Ý¶âÀ©ÆÈ¼«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸À¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¾å¤Ç¡ÖÁ´¤¯À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´Á³¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤Ã¤«¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¡Ä´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥í¥ó¥Ö¡¼¤Î¡ÊÅÄÂ¼¡Ë½ß¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¥³¥³¥ê¥³¤Î±óÆ£¡Ê¾ÏÂ¤¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤¬½Ð¤¿2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¼¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤½¤ì¤Ç¡¢½Ð¤Æ¤¿¤éËÍ¤Ë¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÇ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î3¤Ä¡£ÎÁ¶â¤Ï·î³Û1100±ß¤ÈÇ¯³Û1Ëü1000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡¢Äê³ÛÀ©¡Ë¡£ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÍ½¹ðÄÌ¤ê11·î1Æü¤ÎÌë¤È¤·¤¿¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ï10·î24Æü¤«¤é¡¢¸ø¼°HP¤«¤é²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶âÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏÃæÈø¥ß¥¨¡£MC¤Ï¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡¢¸µ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³À²ÖÀµ¡£