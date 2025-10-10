¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡ÙÆÃ½¸¹æ¡¡¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù11·î¹æÈ¯Çä
¡¡¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù11·î¹æ¤¬10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½©ÅÄ½ñÅ¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¤ÎÆÃ½¸¹æ¾ÜºÙ
¡¡º£¹æ¤Î¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÙÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥«¥éー¤Ë¤Ï¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¤¬·ÇºÜ¡£ÉÕÏ¿¤Ç¤Ï¡¢¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ùµ±¤¯6´¬ÉÁ¤²¼¤í¤·Ãå¤»ÂØ¤¨¥«¥Ðー¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó if Episode of Ëâ¥Õ¥£¥¢¡Ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥ë¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£ºÇ¿·Ã±¹ÔËÜ¤Î6´¬¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜ2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£²óÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¼ý³Ïº×ÊÔ¡Ê¥µ¥°¥é¤Ø¤ó¡Ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÃæ¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Æ½ÅÂçÈ¯É½¤â¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Õ¤í¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ì¡²èÃ´Åö¤Îhiro¼Ô¤¬ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¡¢º¹Ê¬¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à»ÅÍÍ6´¬Ãå¤»ÂØ¤¨¥«¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¾þ¤ì¤ëÆÃÀ½¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÇó²¡¤·¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É8¼ï¤Î¹ë²Ú¥»¥Ã¥È¤ò±þÊç¼ÔÁ´°÷¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¹æ¤ÈÍè·î¹æ¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¡£º£·î¹æ¤ÎÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¡Èif Ëâ¥Õ¥£¥¢¡É¤ÎÀ¤³¦¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡¢Í¶¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¡£¶»¥¥å¥ó¡õ¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Øº£Ä«¤âÍÉ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢·ã¥«¥ï¡È¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡É¤Î¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Á´¹ñÌ±¥á¥í¥á¥í¤Î¡Ø¤«¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¡¢¸½¤ë¡£¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¿·Ï¢ºÜ¹¶ÀªÂè£±ÃÆ¡¢¥²ー¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¡¢¿·À¤Âå£Ó£Æ¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£±§ÌîËÑ¿Í¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÌ¡²è¸¶ºî¡ØVALD¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬¡¢¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¡õÂç¥Ü¥ê¥åー¥à74£Ð¤ÇÅÐ¾ì¡£ÆÃÊÌÆÉ¤ßÀÚ¤ê¡Ø±«¤ÈÀ²¡Ù·ÇºÜ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Î¹ë²Ú¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë