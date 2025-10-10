¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤â¤Á¡×¡Ù¡¡¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡º£Ç¯¤Î3·î12Æü¤ËÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤â¤Á¡×¡Ù¤¬Âç¹¥É¾¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ï·§ËÜ¸©¤Î±Ä¶ÈÉôÄ¹·ó¤·¤¢¤ï¤»ÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤Ï¡ÖÉü¶½±þ±ç¡Èå«¡É±þ±çÂç»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Â³¤±¤ÆÀÐÀî¸©¤òË¬¤ì¡¢¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ø¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤â¤Á¡×¡Ù¤È¤¤¤¦½é¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤â¤Á¡×¡Ù¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é15Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë½é¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö½é¤Ï¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤âÉÝ¤¬¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢2011Ç¯¤Î¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥éⓇ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£°Ê¹ß¤ÏÉü¶½»Ù±ç³èÆ°¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò½Å¤Í¡¢º£¤ä·§ËÜ¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡15Ç¯¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ä20Ç¯¤Ë¿ÍµÈ¡¦µåËáÃÏ°è¤ò½±¤Ã¤¿¡ÖÎáÏÂ2Ç¯¹ë±«ºÒ³²¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ï¾ï¤ËÉü¶½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê15Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¡×¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤òÎ¨Ä¾¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤À¡£Âçºå¤Ç¤Î½¤¶È»þÂå¡¢Á´¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥é©¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¤¤Æ2013Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥¥¹¥Ý¤Î¤³¤È¡¢¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹ー¥Ñー¥Üー¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Ê¤¬¤éÅÓÃæÅ±Âà¤·¤¿¤È¤¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢6·î¤Ë·§ËÜ¡¢7·î¤ËÅìµþ¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤ËÂçºå¤È3¥«½ê¤Ç¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£·§ËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Â¨¶½¤Î¥À¥ó¥¹¤ä¥æー¥â¥é¥¹¤Ê»ÅÁð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï±êÅ·²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Îó¤ò¤Ê¤·¡¢¤¯¤Þ¥â¥ó¤È¤ÎÃ»¤¤ÂÐÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£Âçºå¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È³Ý¤±À¼¤ò¸ò¤ï¤¹°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë±é½Ð¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤¿¡£¤¯¤Þ¥â¥ó¤Ë¡¢¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Ü¥¯¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥â¥ó¡£¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤¿¥â¥ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤Þ¤À¤¹¥â¥ó¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤Þ～¡ù¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¤Î¥Ü¥¯¤Î¤¤â¤Á¡×¥µ¥¤¥óËÜ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
