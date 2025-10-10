¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¾å½ÅÁï¥¢¥Ê¡¢¡ÈÅÁÀâ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¡É¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¤È¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¸å¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´é¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾å½ÅÁï¡Ê45¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶¦¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÍüÅÄ¾»¹§»á¡Ê72¡Ë¡¢À¾Â¼ÆÁÊ¸»á¡Ê65¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´é¡×ÍüÅÄ¾»¹§¡õÀ¾Â¼ÆÁÊ¸Î¾»á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾å½ÅÁï¥¢¥Ê
¡¡¾å½Å¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î¡Ø½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë4000¹æµÇ°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢1988Ç¯10·î19Æü¶áÅ´ÂÐ¥í¥Ã¥Æ¡¢ÅÁÀâ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Î¿¿¼Â¡£Åö»þ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÍüÅÄ¾»¹§¤µ¤ó¡¢À¾Â¼ÆÁÊ¸¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£37Ç¯Á°¤Î»î¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Îµ²±¤¬Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤ê¡¢Åö»þÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¶áÅ´¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¯³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¾å½Å¤¯¤ó¤ÏÌîµå¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡Ö¤¢¤ÎÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥ÆÂÐ¶áÅ´¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼ µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è ÍüÅÄ¤µ¤ó¤âÀ¾Â¼¤µ¤ó¤â ¸å¤Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾å½Å¤µ¤ó¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¶áÅ´¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«°Õ³°¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£½Ð¿ÈÃÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°Õ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¥¢¥Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¤«¤é¤º¡¼¤Ã¤È¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍüÅÄ»á¤Ï¡¢1972Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó3²ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ4²ó¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì7²ó¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡2²ó¤ò·Ð¸³¤·¡¢88Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç17Ç¯´Ö¡È¶áÅ´°ì¶Ú¡É¤Ç³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï¶áÅ´¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤Î3µåÃÄ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£85Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡ÊÆóÎÝ¼ê¡Ë¼õ¾Þ¡£90Ç¯¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£97Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
