ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¡¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤À¤«¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê63¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¤ÎÁë¤òÎ«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µÞ¸ûÇÛ¤ò¸Å¤¤¼ÖÎ¾¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤É¤³¤À¤«¥Ô¥ó¤È¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡Ù¤Ï¡¢È¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Î¾åÂçÊ¿Âæ¿®¹æ¾ì¤òÄ¯¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¡Ö¿®¹æ¾ì¤Ç±¿Å¾Âæ¤È¼Ö¾¸¼¼¤ÎÁ°¸å¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£¿Ê¹ÔÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÅÅ¼Ö¤Ï¡¢ÊÒ¤ä¥«¥Õ¥§¤ÎÂ¸µ¤Ë¤â¤°¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤ËµÞºä¤ò¹ß¤ê¡¢ÊÒ¤ä¥«¥Õ¥§¤Î²°º¬¤Ë¾º¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËµÞºä¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡ÖÏ¼¤ÎÈ¢º¬ÅòËÜ¤«¤é¶¯Íå¤Þ¤Ç¹âÄãº¹527m¤ò8.9Km¤Ç·ë¤Ö¤¿¤á¤Ë¡¢ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï3²Õ½ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡¢´Ö¶á¤ËÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÅÅ¼Ö¹¥¤¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¡ØÈ¢º¬¾å¤ÎÅòÎ¹´Û¡Ù¡£¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤Û¤Î¤«¤ËÅò¤Î¹á¤ê¤ÈÍá¾ì¤ÎÅò¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÅÅ¼Ö¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹Àô¤À¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÅ´¥ª¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£