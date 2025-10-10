IMALU¡¡·»¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó·ëº§¤ÇÊì¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Ï¼ä¤·¤¤¡©¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¡Ä¡×¤â¡ÖÊì¤ÏË»¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎIMALU¡Ê36¡Ë¤¬10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·»¡¦ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¡Ö¤ª·»¤µ¤Þ¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´·ëº§¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¡¢IMALU¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡¢9·î¤ËÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Þ¤Ç¤¬¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤¬¡Ö¤Ç¤â¤ªÊì¤µ¤Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼ä¤·¤½¤¦¡©¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊì¤Î½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö·»¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈIMALU¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤â¤â¤¦Êì¤ÏË»¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦º£¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Å»ö¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£µÕ¤Ë»Å»ö¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿»þ¤¬¡¢»ä¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤Í¡£Êì¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£