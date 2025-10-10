²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤ÇÁÐ½½Àá¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¡¡»â»ÒÉñ¤äÂÀ¸Ý¡¢±èÆ»¤ËÇ®µ¤
¡¡²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç10Æü¡¢ÁÐ½½Àá¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¤Î·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£Ì±Â²ÉñÍÙ¤ä½Ë²ì¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢ÂÀ¸Ý¤äÇúÃÝ¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»â»ÒÉñ¤¬ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤Ã¤ÆÎý¤êÊâ¤¤¤¿¡£±èÆ»¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼çºÅÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÂæÏÑ·Ï²Ú¶£¤äÃÏ¸µÃæ³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô°÷¤éÌóÀé¿Í¤¬»²²Ã¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¶ó¹ÁÎ¶¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¹Ô»ö¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤¬½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ìó20Ç¯ËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²£ÉÍ»Ô¤Î±óÆ£¥Ê¥Ê»Ò¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö³èµ¤¤Î¤¢¤ë¹Ô»ö¤Çº£Ç¯¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ç¤Ï¡¢º£·î1Æü¤ËÃæ¹ñ¤Î·ú¹ñµÇ°Æü¡Ö¹ñ·ÄÀá¡×¤ò½Ë¤¦¹Ô»ö¤â³«¤«¤ì¤¿¡£