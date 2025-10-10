Ì¾¸Å²°¾ë¤Çºù1ËÜÇ³¤¨¤ë¡¡¼þ°Ï²Ð¤Îµ¤¤Ê¤¯¡¢¸¶°øÄ´ºº
¡¡10Æü¸áÁ°11»þ55Ê¬¤´¤í¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¤ÎÌ¾¸Å²°¾ëÉßÃÏÆâ¤Ç¡ÖÅÚ¼ê¤Î¼ùÌÚ¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¾ëÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¸Ï¤ì¤¿ºù¤ÎÌÚ1ËÜ¡Ê¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬Ç³¤¨¤¿¤¬¡¢·ÙÈ÷°÷¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë²Ð¤Îµ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃËÉ¤ä°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ê¤É¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10Æü¤Ï³«±àÆü¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤Ï¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»ËÀ×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤ÏÊ¸²½Ä£¤ËÔÌÂ»ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¡£»Ô¤Ïº£¸å¡¢Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ÉÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ø¤Î·ÙÈ÷°÷¤Î½ä²ó¤òÁý¤ä¤¹ÂÐºö¤ò¼è¤ë¡£