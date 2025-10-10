ÀÐÇË¼óÁê¡¢Ê¸Ì±ÅýÀ©¤Î½ÅÍ×À¶¯Ä´¡¡Àï¸å80Ç¯¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã½ê´¶¡×
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï10Æü¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àè¤ÎÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã½ê´¶¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³«Àï¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢À¯ÉÜ¤¬·³Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅýÀ©¤ò¼º¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È»ØÅ¦¤·¡¢À¯¼£¤¬·³»ö¤ËÍ¥±Û¤¹¤ë¡ÖÊ¸Ì±ÅýÀ©¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£Àï¸åºÇ¤â¸·¤·¤¯Ê£»¨¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¸½ºß¡¢Îò»Ë¤Î¶µ·±¤ò¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¹ñÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤¬Àè¤ÎÂçÀï¤äÊ¿ÏÂ¤Îºß¤ê¤è¤¦¤òÇ½Æ°Åª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÊ¿ÏÂ¹ñ²È¤ÎÁÃ¤¬°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡½ê´¶¤Ï³ÕµÄ·èÄê¤·¤Ê¤¤·Á¼°¤Ç½Ð¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÇÀï¸å50Ç¯¡¢60Ç¯¡¢70Ç¯¤Î¼óÁêÃÌÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Îò»ËÇ§¼±¤Ï¡ÖÎòÂåÆâ³Õ¤ÎÎ©¾ì¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡1941Ç¯¤ÎÆüÊÆ³«ÀïÁ°¤Ë¼ã¼ê´±Î½¤éÀº±Ô¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÁíÎÏÀï¸¦µæ½ê¡×¤¬¡ÖÆüËÜÉ¬ÇÔ¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³«Àï¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶°ø¤ò¡ÖÀïÁ°¤Ë¤ÏÀ¯¼£¤È·³»ö¤òÅ¬ÀÚ¤ËÅý¹ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡40Ç¯¤ËÄë¹ñµÄ²ñ¤ÇÆüÃæÀïÁè¤òÈãÈ½¤·¡¢µÄ»öÏ¿¤ÎÂçÈ¾¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿ºØÆ£Î´É×¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¡ÖÈ¿·³±éÀâ¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢·³¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄ²ñ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½·çÇ¡¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£